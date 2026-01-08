В прошлом квартале операционная прибыль Samsung взлетела в три с лишним раза на фоне дороговизны памяти

В условиях, когда цены на память за квартал успевают вырасти на десятки процентов, производителям не приходится жаловаться на ухудшение финансовой обстановки. В прошлом квартале операционная прибыль Samsung увеличилась более чем втрое до $14 млрд, а выручка увеличилась в годовом сравнении на 22,7 % до $64 млрд.

Южнокорейский гигант уже подвёл предварительные итоги прошлого квартала и всего фискального года, но более подробный отчёт за период опубликует позже. Прошлый фискальный год характеризовался для Samsung ростом выручки на 10,6 % до $230 млрд, а операционная прибыль за весь год выросла на треть до $30 млрд. По сути, почти половину годовой операционной прибыли компания получила в четвёртом квартале, что отображает ускорение роста цен на память во втором полугодии. Операционная прибыль в четвёртом квартале последовательно выросла на 64,3 %, а выручка последовательно увеличилась на 8,1 %.

Аналитики Macquarie считают, что именно Samsung станет одним из главных выгодоприобретателей в сегменте компонентов для ИИ. Дефицит памяти только усугубляется, до 2028 года ситуация с поставками не нормализуется, по их мнению. По прогнозам аналитиков Counterpoint Research, в текущем квартале цены на память вырастут на величину от 40 до 50 %, а во втором квартале подрастут ещё на 20 %. Динамика цен на память уже перекрыла достижения «суперцикла» 2018 года. Спрос на память достиг исторических максимумов. Акции Samsung на фоне публикации предварительных итогов квартала выросли в цене на 1,8 %.

В своём новогоднем обращении к сотрудникам руководство Samsung заявило, что клиенты компании высоко оценили качества памяти HBM4, и это позволяет ей рассчитывать на устранение отставания от SK hynix, которое наблюдалось в сегменте HBM3E.