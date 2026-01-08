В погоне за OpenAI: новый раунд финансирования поднимет капитализацию Anthropic до $350 млрд

Создавшая ChatGPT компания OpenAI и аэрокосмическая компания SpaceX негласно соперничают друг с другом за звание самого дорогого в мире стартапа, но это не означает, что прочие разработчики систем ИИ не получают достойного внимания со стороны инвесторов. Anthropic по итогам очередного раунда финансирования может поднять свою капитализацию до $350 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, указывая, что основанный выходцами из OpenAI стартап рассчитывает привлечь до $10 млрд при активном участии сингапурского суверенного фонда GIC и Coatue Management. Впервые информацию об этом опубликовало издание The Wall Street Journal. Описываемый раунд финансирования Anthropic может состояться в ближайшие недели, хотя условия могут быть пересмотрены. Поддержку Anthropic также оказывают Google и Amazon, в целом ИИ-модели стартапа наиболее востребованы в корпоративном сегменте, что в глазах инвесторов обеспечивает более понятные перспективы финансовой отдачи.

В прошлом году капитализация Anthropic после очередного раунда финансирования на сумму $13 млрд выросла до $183 млрд. В прошлом месяце стало известно, что стартап рассчитывает выйти на IPO в 2026 году. На тот момент капитализация Anthropic уже оценивалась в $300 млрд. Тем не менее, на фоне OpenAI эта сумма меркнет, ведь в октябре прошлого года капитализация этого стартапа оценивалась в $500 млрд, а новый раунд финансирования в текущем году может поднять её до $750–$830 млрд, как утверждают источники. В текущем году Anthropic рассчитывает увеличить выручку в годовом выражении в два или три раза.