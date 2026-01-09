Ролевой боевик Avowed от создателей Pillars of Eternity и The Outer Worlds выйдет на PS5 вместе с «Новой игрой +», фоторежимом и другими улучшениями

Microsoft продолжает портировать эксклюзивы на консоли конкурентов. Следующим на очереди оказался фэнтезийный ролевой экшен Avowed от Obsidian Entertainment (дилогия Pillars of Eternity, The Outer Worlds, The Outer Worlds 2).

Напомним, Avowed дебютировала 18 февраля 2025 года на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass, и до недавнего времени за пределами этих платформ появляться не собиралась.

Как стало известно, Avowed поступит в продажу для PS5 уже 17 февраля — спустя почти ровно год с изначального релиза. В зарубежных сегментах PS Store стартовали предзаказы — $50 за стандартное издание, $60 за премиальное.

Анонс PS5-версии Avowed состоялся в рамках презентации New Game+ Showcase 2026. На консоли Sony игра выйдет с подтверждённым ранее юбилейным обновлением, приуроченным к первой годовщине с релиза.

Юбилейное обновление Avowed будет включать режим «Новая игра +», фоторежим, три новых расы на выбор для главного героя (дворфы, орланы, аумауа), ещё один тип оружия, дополнительные элементы индивидуализации.

События Avowed разворачиваются на полном загадок и опасностей острове Живые Земли из мира Эора (Pillars of Eternity), куда игроки в роли эмиссара Аэдирской империи прибывают по приказу императора для изучения страшной чумы.

Avowed предлагает интуитивно понятную боевую систему, харизматичных компаньонов с уникальными способностями, решения с последствиями, поддержку сверхшироких мониторов (21:9) и текстовый перевод на русский.