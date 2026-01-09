Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Ролевой боевик Avowed от создателей Pill...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ролевой боевик Avowed от создателей Pillars of Eternity и The Outer Worlds выйдет на PS5 вместе с «Новой игрой +», фоторежимом и другими улучшениями

Microsoft продолжает портировать эксклюзивы на консоли конкурентов. Следующим на очереди оказался фэнтезийный ролевой экшен Avowed от Obsidian Entertainment (дилогия Pillars of Eternity, The Outer Worlds, The Outer Worlds 2).

Источник изображений: Obsidian Entertainment

Источник изображений: Obsidian Entertainment

Напомним, Avowed дебютировала 18 февраля 2025 года на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass, и до недавнего времени за пределами этих платформ появляться не собиралась.

Как стало известно, Avowed поступит в продажу для PS5 уже 17 февраля — спустя почти ровно год с изначального релиза. В зарубежных сегментах PS Store стартовали предзаказы — $50 за стандартное издание, $60 за премиальное.

Анонс PS5-версии Avowed состоялся в рамках презентации New Game+ Showcase 2026. На консоли Sony игра выйдет с подтверждённым ранее юбилейным обновлением, приуроченным к первой годовщине с релиза.

Юбилейное обновление Avowed будет включать режим «Новая игра +», фоторежим, три новых расы на выбор для главного героя (дворфы, орланы, аумауа), ещё один тип оружия, дополнительные элементы индивидуализации.

Вместе с юбилейным обновлением появится возможность менять внешность во время прохождения

Вместе с юбилейным обновлением появится возможность менять внешность во время прохождения

События Avowed разворачиваются на полном загадок и опасностей острове Живые Земли из мира Эора (Pillars of Eternity), куда игроки в роли эмиссара Аэдирской империи прибывают по приказу императора для изучения страшной чумы.

Avowed предлагает интуитивно понятную боевую систему, харизматичных компаньонов с уникальными способностями, решения с последствиями, поддержку сверхшироких мониторов (21:9) и текстовый перевод на русский.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Fable, Forza Horizon 6 и новая игра от создателей «Покемонов»: Microsoft раскрыла, когда и что покажет на презентации Developer_Direct 2026
Ремастеры Fallout 3 и New Vegas, Wolfenstein 3, шутер по StarCraft и не только: инсайдер раскрыл, чего ждать от внутренних студий Xbox в 2026 году и далее
Соавтор Fallout спустя пять лет вернулся в Obsidian Entertainment для работы над секретной игрой
В роглайте Dark Light: Survivor позволят путешествовать по мультивселенной на поезде и переключаться с технологичной графики на пиксельную
Безжалостная RPG на выживание Nested Lands не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода в раннем доступе Steam
Blade Runner встречает Fallout: New Vegas в геймплейном трейлере ретрофутуристического экшена ExeKiller
Теги: avowed, obsidian entertainment, xbox game studios, ролевой экшен
avowed, obsidian entertainment, xbox game studios, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.