Китайские компании значительно обогнали Tesla и Figure AI по поставкам человекоподобных роботов

Согласно данным исследовательской компании Omdia, китайские производители обеспечили подавляющее большинство поставок из примерно 13 000 единиц человекоподобных роботов по всему миру в 2025 году, значительно обогнав американские компании, такие как Tesla и Figure AI.

Источник изображения: AgiBot

Источник изображения: AgiBot

Китайский стартап Shanghai AgiBot Innovation Technology Co. отгрузил 5168 роботов в прошлом году, возглавив список производителей человекоподобных роботов. За ним следуют Unitree Robotics и UBTech Robotics Corp. По данным Omdia, мировые продажи отрасли выросли более чем в пять раз по сравнению с 2024 годом.

Рынок человекоподобных роботов лишь зарождается, но ожидается, что в ближайшие десятилетия он будет стремительно развиваться. Лидерство Китая сейчас может помочь стране, поскольку, по прогнозам исследования Citigroup Inc., к 2050 году число роботов достигнет 648 млн единиц. «Китайские поставщики устанавливают стандарты в крупномасштабном производстве человекоподобных роботов», — заявляет Omdia.

Согласно отчёту аналитической фирмы, интеграция искусственного интеллекта, позволяющая роботам выполнять сложные задачи, привела к увеличению использования таких машин в самых разных областях — от производства и логистики до здравоохранения и обслуживания клиентов. Компании, занимающиеся робототехникой, активно инвестируют в передовые модели ИИ.

Китайские человекоподобные роботы дешевле западных моделей: компания Unitree предлагает модель начального уровня всего за $6000, а уменьшенная версия AgiBot стоит $14 000. Для сравнения, генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) ранее называл ценовой диапазон от 20 до 30 тыс. долларов за человекоподобных роботов Optimus, которые ещё не запущены в полномасштабное производство.

Мировая известность AgiBot возросла после того, как компания была упомянута генеральным директором Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом во время его выступления на выставке CES в Лас-Вегасе на этой неделе, пишет Bloomberg.

В прошлом году танцующие роботы компании Unitree очаровали публику в Китае во время весеннего гала-концерта, что вызвало взрывной рост разработки и инвестиций в человекоподобных роботов. По данным Omdia, благоприятная политика Китая и поддержка инфраструктуры, включая учебные центры, способствовали увеличению производства. Число компаний, занимающихся разработками таких роботов в стране, превысило 150, что даже вызвало опасения политиков по поводу риска образования «пузыря».

Omdia прогнозирует, что к 2035 году мировые поставки человекоподобных роботов вырастут до 2,6 млн единиц. Стремительное развитие искусственного интеллекта, ловкие руки и самоподкрепляющееся обучение, сделали роботов пригодными для промышленного, сервисного и, в конечном итоге, бытового применения. В отчёте исследовательской компании рассматриваются как двуногие человекоподобные роботы, так и машины с человекоподобной верхней частью туловища и колёсной базой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
роботы, китай, поставки, анализ рынка, agibot, tesla
