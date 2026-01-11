Темпы развития ИИ упёрлись в нехватку памяти, поэтому цены на неё продолжат расти

По прогнозам TrendForce, только в этом квартале цены на оперативную память последовательно вырастут на 50 %, а предсказать дальнейшую динамику цен становится всё сложнее в условиях, когда многие поставщики распродали все квоты на текущий год. Именно нехватка памяти сдерживает дальнейший прогресс в сфере ИИ, поэтому на фоне дефицита продолжат свой рост.

К такому выводу приходят представители CNBC по итогам общения с коммерческим директором Micron Technology и другими представителями отрасли. Как пояснил занимающий этот пост Сумит Садана (Sumit Sadana), для производства одной микросхемы HBM требуется в три раза больше компонентов, чем в случае с DDR. Поскольку спрос на HBM стремительно растёт, количество доступных для производства других видов DRAM ресурсов уменьшается в соответствующей пропорции. Непосредственно Micron готовится ввести в строй дополнительные линии и предприятия по выпуску DRAM, но они начнут влиять на предложение не ранее 2027 года, а пока спрос превышает его в масштабах всей отрасли. Сама Micron оценивает свои текущие возможности покрывать потребность рынка в памяти на две трети от необходимых объёмов. Производственная программа на текущий год уже полностью распределена по заказам.

По словам сооснователя Majestic Labs Ша Рабии (Sha Rabii), если непосредственно ускорители вычислений в последние годы продвинулись в своём быстродействии весьма значительно, сопутствующая им память стала не особо быстрее. По сути, именно производительность памяти ограничивает сейчас дальнейший рост быстродействия больших языковых моделей. При этом переход к инференсу увеличит потребности в объёме памяти, так что спрос на неё будет расти очень быстро. В любом случае, чем больше в инфраструктуре ИИ памяти, тем большее количество клиентов она способна обслуживать в единицу времени. О необходимости наращивать объёмы выпуска памяти на CES 2026 говорил и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).