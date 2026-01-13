Capcom заинтриговала фанатов тизером следующей демонстрации Resident Evil Requiem — где и когда смотреть Resident Evil Showcase

Как и было обещано, следующая демонстрация амбициозного хоррора Resident Evil Requiem не заставит себя долго ждать. Японский издатель и разработчик Capcom поделился деталями грядущей презентации Resident Evil Showcase.

Согласно представленному Capcom тизеру (см. видео ниже), новая Resident Evil Showcase пройдёт в ночь с 15 на 16 января — трансляция стартует в 1:00 по Москве. Следить за ходом мероприятия можно будет на YouTube и Twitch.

Презентация продлится 12 минут и будет включать новые подробности и демонстрацию игрового процесса Resident Evil Requiem. Учитывая хронометраж шоу, на появление других игр рассчитывать не стоит.

Сопровождавший анонс упомянутый тизер демонстрирует нарезку геймплейных кадров Resident Evil Requiem с предстоящей трансляции, включая то, как ветеран серии Леон Кеннеди своим ножом отражает атаку бензопилы.

Несмотря на скоротечность, ролик заинтриговал фанатов, изнывающих от нетерпения в ожидании релиза Resident Evil Requiem. Поклонники рассчитывают на анонс публичной демоверсии и VR-режима для игры.

По сюжету технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт и Леон расследуют череду смертей, вызванных неизвестным заболеванием. Судьбы героев переплетены и приведут их к скрытой тайне того самого инцидента в Раккун-Сити.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают смесь экшена и хоррора, поддержку трассировки пути и DLSS 4 на запуске, а также полный перевод на русский.