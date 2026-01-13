Сегодня 13 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Snapdragon X2 Plus оказался быстрее Inte...
реклама
Новости Hardware

Snapdragon X2 Plus оказался быстрее Intel и AMD, но уступил Apple M4 в первых тестах

Журнал PC Magazine провёл тестирование компьютерных процессоров Snapdragon X2 Plus, представленных Qualcomm на выставке CES 2026, в нескольких популярных бенчмарк-приложениях, сравнив их с Intel Core Ultra 7 268V, Core Ultra 9 285H, Ryzen AI 9 HX Pro 375 и Ryzen AI Max+ Pro 395, а также Apple M4.

Источник изображений: PC Mag/TechSpot

Источник изображений: PC Mag/TechSpot

Согласно результатам тестов, новый процессор в основном конкурирует с чипами Intel и AMD, но уступает процессорам Apple в большинстве рабочих нагрузок для CPU и GPU.

В одноядерном тесте Cinebench 2024 10-ядерный чип Snapdragon X2 Plus превзошёл процессоры Core Ultra 7 268V, Core Ultra 9 285H и Ryzen AI 9 HX Pro 375, но уступил Ryzen AI Max+ Pro 395 и Apple M4. В многоядерных нагрузках он проиграл Core Ultra 9 285H и Ryzen AI Max+ Pro 395, но ненамного превзошёл Apple M4.

В одноядерном тесте Geekbench 6 Pro процессор Snapdragon X2 Plus опередил все четыре процессора Intel с результатом 3311 баллов, однако уступил Apple M4, а в многопоточном тесте проиграл Core Ultra 9 285H, Ryzen AI Max+ Pro 395 и M4.

Журнал PC Magazine также провёл тестирование интегрированной графики чипа. В бенчмарке 3DMark Steel Nomad Light она уступила всем конкурентам. В тесте 3DMark Solar Bay процессор Snapdragon X2 Plus также показал более низкие результаты, чем чипы Intel, AMD и Apple.

Вместе с тем Snapdragon X2 Plus превзошёл своего предшественника Snapdragon X Elite в большинстве тестов на 15–50 %.

Следует отметить, что тестирование Snapdragon X2 Plus проводилось на эталонной платформе, тогда как для других чипов использовались коммерчески доступные устройства. В связи с этим результаты могут существенно различаться в зависимости от отбора экземпляров процессоров, системы охлаждения, ограничений по энергопотреблению, скорости SSD, задержек памяти и набора установленных приложений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила ноутбук для творчества ProArt GoPro Edition на Ryzen AI Max+ 395 и большой планшет ProArt на Snapdragon X2 Elite
Первые Windows-ноутбуки на базе Snapdragon X2 Elite и X2 Plus дебютируют на следующей неделе
Qualcomm представила процессоры Snapdragon 6s 4G Gen 2 и Snapdragon 4 Gen 4 для доступных смартфонов
МЦСТ получила партию из 10 тыс. процессоров «Эльбрус-2С3»
Похвала Трампа в адрес главы Intel вызвала рост курса акций компании на 10 %
Intel готовит процессоры Core G3 на базе Panther Lake для портативных игровых консолей
Теги: qualcomm snapdragon, процессор, тесты
qualcomm snapdragon, процессор, тесты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.