Snapdragon X2 Plus оказался быстрее Intel и AMD, но уступил Apple M4 в первых тестах

Журнал PC Magazine провёл тестирование компьютерных процессоров Snapdragon X2 Plus, представленных Qualcomm на выставке CES 2026, в нескольких популярных бенчмарк-приложениях, сравнив их с Intel Core Ultra 7 268V, Core Ultra 9 285H, Ryzen AI 9 HX Pro 375 и Ryzen AI Max+ Pro 395, а также Apple M4.

Согласно результатам тестов, новый процессор в основном конкурирует с чипами Intel и AMD, но уступает процессорам Apple в большинстве рабочих нагрузок для CPU и GPU.

В одноядерном тесте Cinebench 2024 10-ядерный чип Snapdragon X2 Plus превзошёл процессоры Core Ultra 7 268V, Core Ultra 9 285H и Ryzen AI 9 HX Pro 375, но уступил Ryzen AI Max+ Pro 395 и Apple M4. В многоядерных нагрузках он проиграл Core Ultra 9 285H и Ryzen AI Max+ Pro 395, но ненамного превзошёл Apple M4.

В одноядерном тесте Geekbench 6 Pro процессор Snapdragon X2 Plus опередил все четыре процессора Intel с результатом 3311 баллов, однако уступил Apple M4, а в многопоточном тесте проиграл Core Ultra 9 285H, Ryzen AI Max+ Pro 395 и M4.

Журнал PC Magazine также провёл тестирование интегрированной графики чипа. В бенчмарке 3DMark Steel Nomad Light она уступила всем конкурентам. В тесте 3DMark Solar Bay процессор Snapdragon X2 Plus также показал более низкие результаты, чем чипы Intel, AMD и Apple.

Вместе с тем Snapdragon X2 Plus превзошёл своего предшественника Snapdragon X Elite в большинстве тестов на 15–50 %.

Следует отметить, что тестирование Snapdragon X2 Plus проводилось на эталонной платформе, тогда как для других чипов использовались коммерчески доступные устройства. В связи с этим результаты могут существенно различаться в зависимости от отбора экземпляров процессоров, системы охлаждения, ограничений по энергопотреблению, скорости SSD, задержек памяти и набора установленных приложений.