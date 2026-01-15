Intel возвращает доверие инвесторов: акции компании приблизились к максимуму с 2023 года

Выставку CES 2026 в Лас-Вегасе корпорация Intel использовала не только для рассказа о собственных успехах, но и для попыток очернить главного конкурента в лице AMD. В любом случае, похвала президента США в адрес руководства Intel способствовала росту котировок акций компании, и теперь они находятся вблизи многолетнего максимума.

На этом настаивает ресурс Barron’s, сообщивший о росте курса акций на 7,3 % во вторник и ещё примерно на 3 % в среду до $48,72. В целом, за прошлый месяц акции Intel укрепились в цене на 31 %, поддержку им оказали комментарии Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу деловых качеств генерального директора компании Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) и общей целесообразности инвестиций американского правительства в капитал Intel. Напомним, в обмен на $8,9 млрд власти США в прошлом году получили почти 10 % акций компании, с тех пор её капитализация успела подрасти. Сейчас акции Intel торгуются на максимальном с конца 2023 года уровне.

С точки зрения фундаментального анализа акции Intel на нынешних уровнях довольно переоценены, поскольку их соотношение курсовой стоимости и удельного дохода измеряется более чем 76, тогда как у Nvidia этот показатель не превышает 25. Оптимисты считают, что успехи Intel в освоении техпроцесса 18A и политическая поддержка Трампа открывают перед процессорным гигантом новые перспективы, их даже не смущает тот факт, что по итогам прошлого года компания вылетела из тройки крупнейших поставщиков чипов в денежном выражении. Потенциал Intel в статусе контрактного производителя чипов для сторонних разработчиков должен раскрыться по мере успешного освоения ею всё более прогрессивных технологических процессов. Как недавно отметили аналитики KeyBanc, компания Apple может стать клиентом Intel не только в рамках техпроцесса 18A, но и более совершенного Intel 14A.