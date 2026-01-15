Сегодня 15 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel возвращает доверие инвесторов: акц...
реклама
Новости Hardware

Intel возвращает доверие инвесторов: акции компании приблизились к максимуму с 2023 года

Выставку CES 2026 в Лас-Вегасе корпорация Intel использовала не только для рассказа о собственных успехах, но и для попыток очернить главного конкурента в лице AMD. В любом случае, похвала президента США в адрес руководства Intel способствовала росту котировок акций компании, и теперь они находятся вблизи многолетнего максимума.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

На этом настаивает ресурс Barron’s, сообщивший о росте курса акций на 7,3 % во вторник и ещё примерно на 3 % в среду до $48,72. В целом, за прошлый месяц акции Intel укрепились в цене на 31 %, поддержку им оказали комментарии Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу деловых качеств генерального директора компании Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) и общей целесообразности инвестиций американского правительства в капитал Intel. Напомним, в обмен на $8,9 млрд власти США в прошлом году получили почти 10 % акций компании, с тех пор её капитализация успела подрасти. Сейчас акции Intel торгуются на максимальном с конца 2023 года уровне.

С точки зрения фундаментального анализа акции Intel на нынешних уровнях довольно переоценены, поскольку их соотношение курсовой стоимости и удельного дохода измеряется более чем 76, тогда как у Nvidia этот показатель не превышает 25. Оптимисты считают, что успехи Intel в освоении техпроцесса 18A и политическая поддержка Трампа открывают перед процессорным гигантом новые перспективы, их даже не смущает тот факт, что по итогам прошлого года компания вылетела из тройки крупнейших поставщиков чипов в денежном выражении. Потенциал Intel в статусе контрактного производителя чипов для сторонних разработчиков должен раскрыться по мере успешного освоения ею всё более прогрессивных технологических процессов. Как недавно отметили аналитики KeyBanc, компания Apple может стать клиентом Intel не только в рамках техпроцесса 18A, но и более совершенного Intel 14A.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Производители ПК и смартфонов получат в 2–5 раз меньше памяти, чем им требуется в этом году
Похвала Трампа в адрес главы Intel вызвала рост курса акций компании на 10 %
Гендиректор Intel рассказал об освоении 14A и работе с заказчиками
Роботы выгоднее людей: доставка «Яндекса» на роверах обходится до 66 % дешевле курьеров
TSMC предупредила Nvidia и Broadcom, что оставит их на голодном пайке
Бум ИИ продолжает кормить TSMC: прибыль взлетела на 35 %, выручка впервые превысила $100 млрд
Теги: intel, акции, финансы, аналитика, производство микросхем
intel, акции, финансы, аналитика, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.