Благодаря буму ИИ глобальные доходы полупроводниковой промышленности в 2026 году превысят $1 трлн

По данным аналитической компании Omdia, глобальные доходы мировой полупроводниковой промышленности в 2026 году превысят $1 трлн, что станет исторической вехой для отрасли. Подобный рост обусловлен стремительным увеличением спроса на полупроводниковые компоненты в связи с интенсивным развитием рынка ИИ.

Прогноз доходов от полупроводниковой промышленности на 2025 финансовый год вырос до 20,3 % в годовом исчислении, что отражает более сильные, чем ожидалось, результаты третьего квартала и уверенный рост, ожидаемый в четвёртом. Рост доходов от микросхем памяти DRAM и NAND останется беспрецедентным, в результате чего прогнозируемый рост рынка на 2026 год составит 30,7 % в годовом исчислении.

Сегмент вычислительной техники и хранения данных возглавит рост выручки от полупроводниковых разработок на 41,4 % в годовом исчислении в 2026 году, превысив $500 млрд, благодаря высокому спросу на серверы для ЦОД и заоблачным ценам на микросхемы памяти. Рост продаж ноутбуков обусловлен внедрением технологий ИИ и масштабным циклом обновления корпоративных систем. Ожидается, что в совокупности капитальные вложения четырёх крупнейших гиперскейлеров достигнут в текущем году $500 млрд и продолжат расти в следующем.

Потребительская электроника и беспроводные приложения также демонстрируют сильные перспективы роста выручки от полупроводниковых разработок в 2026 году. К факторам, способствующим этому, относятся завышенные цены на память, запуск складных смартфонов следующего поколения и возобновление роста продаж подключённых потребительских устройств. Улучшения в области ИИ-фотографии и обновления флагманских смартфонов от Apple, Samsung и других производителей будут дополнительно способствовать росту. Прогнозируется также существенный рост выручки от носимых устройств, умных колонок и гарнитур виртуальной реальности.

«Рост выручки от полупроводников в 2026 году обусловлен высокой концентрацией спроса, связанного с искусственным интеллектом, а не общим потребительским поведением или тенденциями промышленного производства, которые исторически влияли на рынок. Без учёта вклада микросхем памяти и логических микросхем общий рост выручки от полупроводников упал бы с 30,7 % до всего лишь 8 %, что подчёркивает характер спроса, лежащего в основе недавних рыночных всплесков», — считает старший главный аналитик Omdia Майсон Роблес-Брюс (Myson Robles-Bruce).

Аналитики Omdia отмечают несколько макроэкономических факторов риска, которые могут сдержать рост в 2026 году. Хотя инфляция в Китае и еврозоне в основном остаётся под контролем, она продолжает вызывать опасения в США. К дополнительным проблемам в этом году, как ожидается, относятся рост затрат на рабочую силу и энергию, сбои в цепочках поставок из-за реорганизации и государственной политики, а также дефицит или волатильность цен, вызванные крупномасштабными инвестициями в области ИИ.