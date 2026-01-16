Amazon подтвердила дату смерти New World: Aeternum, а разработчики Rust вызвались спасти игру и подарить ей вечную жизнь

Оставшаяся в конце прошлого года без контентной поддержки некогда многообещающая New World: Aeternum от разработчиков из Amazon Game Studios теперь получила прямую путёвку на кладбище закрытых MMO.

Напомним, на фоне октябрьских массовых увольнений в Amazon развитие New World: Aeternum было прекращено. Обещали продержать серверы как минимум до конца 2026 года, а о потенциальном закрытии игры предупредить заблаговременно.

Что ж, к настоящему моменту New World: Aeternum уже сняли с продажи на всех целевых платформах, 20 июля 2026 года отключат возможность покупки внутриигровых предметов, а 31 января 2027-го навсегда переведут в офлайн.

New World стартовала в сентябре 2021 года на ПК (пиковый онлайн на выходе в Steam превысил 913 тыс. человек), а с релизом на PS5, Xbox Series X и S осенью 2024-го обзавелась подголовком Aeternum.

«С нетерпением ждём возможности провести с вами ещё один год и проводить это фантастическое приключение словно легендарного героя. От глубины души спасибо, что разделили этот мир с нами», — поделилась команда.

Впрочем, у New World ещё есть шанс на спасение. Ведущий разработчик Rust и директор Facepunch Studios Алистер Макфарлейн (Alistair McFarlane) предложил Amazon за выкуп прав на проект 25 млн: «Игры не должны умирать».

«Если тебе нужны советы по выкупу отменённых игр, дай знать», — предложил сооснователь Hypixel Studios Саймон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme), спасший ролевую песочницу Hytale от закрытия.