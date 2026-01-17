Сегодня 17 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Совершеннолетние пользователи бесплатной...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Совершеннолетние пользователи бесплатной версии ChatGPT в США первыми увидят рекламу

Сама по себе готовность OpenAI начать демонстрацию рекламы пользователям чат-бота ChatGPT не является новостью, но вчера стартап дал первые официальные комментарии на эту тему, как отмечает CNBC. Тестирование рекламы начнётся в ближайшие недели в США, первыми её увидят пользователи бесплатной версии ChatGPT, достигшие совершеннолетия.

Источник изображения: OpenAI

Подписчики планов Plus, Pro и Enterprise не будут сталкиваться с демонстрацией рекламы, как отметили представители OpenAI. Бюджетная подписка Go с пятницы стала доступна для американских пользователей ChatGPT, они также будут иметь дело с рекламой. Для стартапа, который пока работает себе в убыток, переход к демонстрации рекламы является важным шагом по пути монетизации своих услуг. «Для нас очевидно, что многие люди хотят много пользоваться ИИ и не хотят за это платить, поэтому мы надеемся, что подобная бизнес-модель будет работать», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман со страниц социальной сети X.

Рекламные объявления будут демонстрироваться в ChatGPT в нижней части ответов чат-бота, они будут явным образом промаркированы. При этом само содержание ответов не будет определяться интересами рекламодателей. Стартап также обещает, что никогда не будет продавать личные данные пользователей своим рекламодателям. Лицам до 18 лет рекламные объявления демонстрироваться не будут, реклама также не будет появляться при обсуждении ряда тем, к числу которых относятся политика, здоровье и психология.

Долгое время глава OpenAI сомневался в необходимости внедрения рекламы в сервисы стартапа, но в ноябре прошлого года признал, что рано или поздно это произойдёт, хотя он и не верит, что поступления от рекламы станут самым крупным источником выручки для компании. Доверие пользователей для OpenAI останется важнее рекламных доходов, как подчеркнул Альтман вчера, а способы демонстрации рекламы будут корректироваться со временем с учётом отзывов аудитории. Рекламные объявления пользователи смогут закрывать, а также осуществлять обратную связь на соответствующие темы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI запустила дешёвую подписку на ChatGPT по всему миру
Google сделала рекламу в своих ИИ-инструментах для шоппинга более персонализированной
В ChatGPT совсем скоро появится реклама — стал известен её формат
AMD добавит в Radeon Adrenalin набор ИИ-инструментов для совместимых видеокарт и процессоров Ryzen AI
Google представила TranslateGemma — семейство открытых ИИ-моделей для локального перевода на 55 языков
Между Марком Цукербергом и нанятым им Александром Ваном назревает конфликт, грозящий провалом всему ИИ-бизнесу Meta✴
Теги: chatgpt, openai, чат-бот, реклама, сэм альтман
chatgpt, openai, чат-бот, реклама, сэм альтман
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.