Совершеннолетние пользователи бесплатной версии ChatGPT в США первыми увидят рекламу

Сама по себе готовность OpenAI начать демонстрацию рекламы пользователям чат-бота ChatGPT не является новостью, но вчера стартап дал первые официальные комментарии на эту тему, как отмечает CNBC. Тестирование рекламы начнётся в ближайшие недели в США, первыми её увидят пользователи бесплатной версии ChatGPT, достигшие совершеннолетия.

Подписчики планов Plus, Pro и Enterprise не будут сталкиваться с демонстрацией рекламы, как отметили представители OpenAI. Бюджетная подписка Go с пятницы стала доступна для американских пользователей ChatGPT, они также будут иметь дело с рекламой. Для стартапа, который пока работает себе в убыток, переход к демонстрации рекламы является важным шагом по пути монетизации своих услуг. «Для нас очевидно, что многие люди хотят много пользоваться ИИ и не хотят за это платить, поэтому мы надеемся, что подобная бизнес-модель будет работать», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман со страниц социальной сети X.

Рекламные объявления будут демонстрироваться в ChatGPT в нижней части ответов чат-бота, они будут явным образом промаркированы. При этом само содержание ответов не будет определяться интересами рекламодателей. Стартап также обещает, что никогда не будет продавать личные данные пользователей своим рекламодателям. Лицам до 18 лет рекламные объявления демонстрироваться не будут, реклама также не будет появляться при обсуждении ряда тем, к числу которых относятся политика, здоровье и психология.

Долгое время глава OpenAI сомневался в необходимости внедрения рекламы в сервисы стартапа, но в ноябре прошлого года признал, что рано или поздно это произойдёт, хотя он и не верит, что поступления от рекламы станут самым крупным источником выручки для компании. Доверие пользователей для OpenAI останется важнее рекламных доходов, как подчеркнул Альтман вчера, а способы демонстрации рекламы будут корректироваться со временем с учётом отзывов аудитории. Рекламные объявления пользователи смогут закрывать, а также осуществлять обратную связь на соответствующие темы.