Micron купит у тайваньского конкурента завод по производству памяти за $1,8 млрд

Американская компания Micron Technology на этой неделе своими действиями дала понять, что для расширения производства памяти вовсе не обязательно несколько лет подряд строить новые предприятия. За $1,8 млрд ею будет куплен существующий завод PSMC на Тайване, на мощностях которого во второй половине следующего года будет развёрнут выпуск DRAM. Также на этой площадке будет организована упаковка микросхем HBM с участием PSMC.

Сделка между компаниями будет закрыта во втором квартале текущего года после проведения всех необходимых согласований. Предприятие P5 расположено в Тунлуо на северо-западе Тайваня. PSMC является контрактным производителем чипов, и хотя данный вид деятельности в чём-то похож с организационной и технологической точки зрения на выпуск микросхем памяти, приобретаемое Micron предприятие всё же придётся переоборудовать. Имеющееся оборудование с продаваемого предприятия PSMC переместит в Синьчжу, где оно найдёт применение на модернизируемом заводе компании. Туда же переедет и персонал с фабрики в Тунлуо, но сам процесс перемещения сотрудников и оборудования будет организован таким образом, чтобы минимально влиять на производство продукции. Выпуск микросхем оперативной памяти будет здесь налаживаться компанией Micron поэтапно, в несколько фаз, по мере заполнения завода новым оборудованием. В полную собственность Micron предприятие в Тунлуо перейдёт поэтапно за 18 месяцев. Покупатель согласился авансом заплатить за услуги PSMC по тестированию и упаковке памяти, которые в будущем станут оказываться на приобретаемой площадке.

PSMC также выпускает память менее современных типов, после сделки с Micron компании будут сотрудничать в сфере тестирования и упаковки чипов памяти, включая современные виды HBM. Для PSMC эта сделка, по сути, станет проводником в мир поставщиков актуальных компонентов для систем ИИ. Перепрофилированное предприятие в Тунлуо получит около 28 000 кв.м так называемых «чистых комнат», в которых будут обрабатываться кремниевые пластины типоразмера 300 мм с микросхемами DRAM. В соседнем Тайчжуне у Micron уже имеется действующее предприятие по выпуску памяти, поэтому с точки зрения снабжения местных площадок выбор объекта для покупки был рациональным. Для PSMC выручаемые в ходе сделки $1,8 млрд станут большим подспорьем. Продаваемым предприятием интересовались и другие потенциальные покупатели, но общих интересов нашлось больше с Micron, поскольку сделка с этим производителем позволит PSMC приобщиться к деятельности по упаковке HBM и увеличить норму прибыли своего бизнеса. Кроме того, Micron поможет PSMC модернизировать технологии производства DRAM в Синьчжу.

PSMC также планирует провести более масштабную реструктуризацию, переведя пять своих предприятий на выпуск более выгодной и востребованной в условиях бума ИИ продукции, включая трёхмерную память и подложки для интеграции многокристальных чипов. Продаваемое предприятие в Тунлуо было строилось PSMC с 2022 года и было введено в строй в мае 2024 года, в общей сложности на его строительство и оснащение было потрачено около $2,5 млрд. Получается, что проработать оно смогло не так долго, а продаваться будет с некоторым дисконтом за $1,8 млрд. Впрочем, сотрудничество с Micron позволит PSMC наверстать эти финансовые потери.