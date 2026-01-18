Сегодня 18 января 2026
«ИИ-тикток» от OpenAI стал вирусным после запуска, но интерес к нему быстро остыл — возможно, так и было задумано

После запуска в конце сентября 2025 года ИИ-приложение для генерации видео Sora 2 от OpenAI для iOS стало хитом скачиваний, несмотря на то, что для регистрации в нём требовалось приглашение. Всего за четыре дня приложение вышло на первое место в общем рейтинге App Store для iOS, а днём позже преодолело отметку в 1 млн загрузок. Однако затем темпы роста скачиваний начали снижаться.

Источник изображения: sora.chatgpt.com

Источник изображения: sora.chatgpt.com

Замысел, лежащий в основе Sora, был довольно разумным, пишет ресурс Sherwood.news: контент, созданный ИИ, призван заменить контент, создаваемый пользователями, который мы видим в своих лентах каждый день. Короткие вертикальные видеоролики в стиле TikTok казались естественным способом выхода OpenAI на рынок контента. Например, на YouTube прошлым летом четыре из десяти самых популярных каналов с наибольшим числом подписчиков состояли исключительно из видеороликов, созданных ИИ, большинство из которых были в формате Shorts.

При этом Sora задумывалась не просто как конкурент TikTok — она была разработана для бесшовной интеграции со всеми другими подобными платформами. Видео, созданные с помощью Sora, можно превращать в ролики Reels, Shorts, TikTok, Snap и другие форматы. Каждый репост становился бесплатной рекламой для Sora, даже если просмотры и вовлечённость доставались конкурентам.

Приложение Sora не публикует данные о вовлечённости, поэтому о популярности видео, созданных с его помощью, можно судить по кроссплатформенным репостам. Такие аккаунты, как @bestsoravids в Instagram и Epic Rankz на YouTube, зафиксировали миллионы просмотров, лайков и комментариев на своих репостах Sora. Однако все их самые успешные публикации пришлись на неделю-две после выхода приложения, на пике его популярности. Так, в первой половине декабря всего 20 видео с хэштегами #sora или #sora2 набрали более 1 млн просмотров на YouTube.

Другие популярные аккаунты, занимавшиеся репостами Sora, такие как тот же @bestsoravids, полностью прекратили загрузку видео спустя несколько недель. Также сократилось и число загрузок самого приложения. После первоначального всплеска активности приложение для iOS было загружено за последующие примерно три месяца ещё более 5 млн раз, согласно данным Appfigures.

Версия для iOS после выхода в последний день сентября была скачана к концу октября почти 2,7 млн раз. В ноябре общее количество загрузок за месяц составило 1,9 млн, а в декабре — 1,5 млн.

Версия Sora для Android стала доступна 4 ноября. В ноябре её скачали 1,4 млн раз, а в декабре — 1,7 млн раз. После того как Sora стала доступна на Android, её ежедневные показатели загрузок в течение недели отставали от TikTok. В декабре приложение TikTok скачали более 18 млн раз по всему миру, а YouTube — 5 млн раз, несмотря на то что это приложение существует уже почти два десятилетия.

Как допускает Sherwood.news, запуск Sora вовсе не был попыткой продвижения в социальных сетях, а скорее хитрым рекламным ходом OpenAI, чтобы привлечь партнёров для чего-то большего, чем просто «следующий TikTok». Напомним, что в декабре OpenAI и Disney объявили о партнёрстве, которое обеспечит пользователям Sora эксклюзивный доступ к персонажам Disney.

Источник:

openai, sora, ии, генерация видео
