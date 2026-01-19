Apple почти отобрала у Huawei лидерство на рынке смартфонов в Китае

В четвёртом квартале прошлого года, как подчеркнули аналитики Counterpoint Research, объёмы поставок смартфонов в Китае сократились год к году на 1,6 %, а по итогам года в целом просели на 0,6 %, поскольку рост цен на память помешал росту спроса на смартфоны. В таких условиях поставки iPhone в четвёртом квартале взлетели на 28 %, Apple по итогам квартала смогла занять 21,8 % местного рынка.

Семейство iPhone 17 пользовалось высоким спросом в Китае, хотя инновационный iPhone Air после задержки регуляторного характера смог занять на местном рынке несколько процентов (не более 3 %). Как и везде в мире, интерес к габаритным и весовым характеристикам сверхтонкого iPhone Air в Китае соседствовал с разочарованием по поводу функциональных возможностей и времени работы от батареи. Тем не менее, для китайского рынка особое значение имел прецедент с eSIM, поэтому выход iPhone Air в Китае не стал таким уж бесполезным для общественности событием. В любом случае, по итогам четвёртого квартала Apple оказалась крупнейшим продавцом смартфонов в Китае с долей 21,8 %. Она также нарастила объёмы продаж по итогам всего 2025 года, пусть и на умеренные 7,5 %.

Oppo поднялась на второе место, продемонстрировав рост объёмов продаж на 15 % в годовом сравнении. Особой популярностью здесь пользовались модели Reno, Find X9 и OnePlus 15. В четвёртом квартале объёмы продаж смартфонов Oppo выросли на 14,9 %, но по итогам года марка не только ограничилась пятым местом, но и нарастила поставки всего на 1,8 %.

Huawei Technologies на китайском рынке во втором полугодии преследовали неудачи, но по итогам года в целом эта компания стала местным лидером с долей рынка 16,9 % против 16,7 % у Apple. Модели смартфонов этой марки в среднем и верхнем ценовых диапазонах хорошо продавались с учётом скидок. Поздний старт продаж Mate 80 в четвёртом квартале подкосил позиции марки, но в начале текущего года спрос на продукцию Huawei снова подскочил, во многом благодаря предоставляемым в Китае субсидиям. В четвёртом квартале поставки смартфонов Huawei сократились на 13,7 %, но по итогам года в целом она показала рост на 1,7 %.

Vivo заняла стабильное третье место как по итогам четвёртого квартала, так и по итогам всего 2025 года. В первом случае её доля достигла 15,7 %, а поставки сократились на 12,9 %, а во втором доля в 16,4 % соседствовала с падением поставок на 6,7 %.

Позиции Xiaomi в четвёртом квартале сократились до 13,7 % и пятого места на китайском рынке, объёмы поставок смартфонов упали на 18 %. По итогам 2025 года Xiaomi ограничилась четвёртым местом и 15,7 % рынка, продемонстрировав рост поставок на 4,3 %.

Honor в обоих периодах занимала шестое место с 13,4 % китайского рынка, причём если в четвёртом квартале падение поставок ограничилось 6,7 %, то весь год марка завершила снижением отгрузок смартфонов для Китая на 12,6 %. Все прочие производители смартфонов по итогам квартала ограничились долей в 5 %, по итогам года в целом она достигла 5,4 %. Объёмы поставок смартфонов прочих марок выросли на 2,5 % в четвёртом квартале, по итогам года в целом — на 1,7 %.