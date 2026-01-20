Молодые сотрудники больше опытных обеспокоены конкуренцией со стороны ИИ

Как уже не раз отмечалось, внедрение компаниями генеративного искусственного интеллекта на уровне бизнес-процессов представляет наибольшую угрозу именно для сотрудников с минимальным опытом работы. Они это прекрасно осознают и разделяют соответствующую обеспокоенность, как показало масштабное социологическое исследование.

Специалисты рекрутинговой компании Randstad провели опрос среди 27 000 сотрудников и 1225 работодателей, охватившее более 3 млн объявлений о вакансиях в 35 странах и регионах мира. В среднем, четыре из пяти сотрудников убеждены, что ИИ окажет влияние на характер выполняемой ими ежедневной работы, а больше всего за свои рабочие места переживают представители поколения Z, которое родилось с конца девяностых годов прошлого века по начало десятых годов текущего.

Анализ объявлений о вакансиях в рамках проведённого исследования показал, что запрос на наличие у соискателей навыков работы с ИИ-агентами стал упоминаться в них на 1587 % чаще за предыдущий год. Работодатели всё активнее стараются перевести монотонные операции, не требующие особых навыков, на рельсы автоматизации и генеративного искусственного интеллекта.

Геополитическая нестабильность привела к сокращению персонала на многих региональных рынках, поскольку бизнесу становится всё сложнее зарабатывать на фоне роста тревожности потребителей, старающихся сократить расходы. Работодатели видят во внедрении ИИ способ снизить свои издержки. Отношение работников к искусственному интеллекту неоднозначно. Некоторая часть с энтузиазмом воспринимает имеющуюся тенденцию, рассчитывая с помощью ИИ повысить эффективность собственной работы. Другие видят в ИИ угрозу, которая лишит их рабочих мест, и если родившиеся в первые послевоенные годы сотрудники больше уверены в своей незаменимости, то у молодых работников страхи в отношении конкуренции с ИИ проявляются сильнее.

Примерно половина опрошенных Randstad участников рынка труда склоняется к мнению, что работодателям ИИ принесёт больше пользы, чем работникам. Прогнозы на текущий год разнятся соответствующим образом. Если 95 % опрошенных работодателей выразили уверенность, что в текущем году бизнес обеспечит им более высокую отдачу, то среди сотрудников лишь 51 % разделяют подобный оптимизм.