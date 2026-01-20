Передовое EUV-оборудование начнут тестировать на фабрике Samsung в Техасе уже в марте

Samsung Electronics является «старожилом» Техаса, но её основные мощности сосредоточены в столице штата Остине, а передовое предприятие возводится в Тейлоре. Именно там, по новым данным, компания начнёт испытывать передовое литографическое оборудование для будущего выпуска чипов по заказу Tesla.

Южнокорейские СМИ, на которых ссылается TrendForce, сообщили о намерениях Samsung установить на предприятии в американском Тейлоре оборудование для травления кремниевых пластин и нанесения специализированных покрытий. Полномасштабное производство с использованием этого оборудования планируется запустить во второй половине текущего года. Кроме того, скоро Samsung получит от властей штата разрешение на запуск опытного производства чипов, которое будет предварять официальное начало работы местного предприятия.

Сейчас на площадке в Тейлоре ежедневно занято около 7000 рабочих, из которых примерно 1000 заняты на возведении шестиэтажного административного корпуса, который расположится рядом с фабрикой по выпуску чипов. Ещё год назад строительная площадка была почти безлюдной и никакой активности не наблюдалось, а теперь темпы реализации проекта резко возросли.

По меркам Samsung, участок с предприятиями в Тейлоре будет весьма крупным, занимая 4,85 млн квадратных метров и обходя по своим масштабам имеющиеся в Южной Корее комплексы, даже с учётом их совокупной площади. В Техасе в распоряжении Samsung настолько крупный земельный участок, что он позволит построить до 10 дополнительных заводов по выпуску чипов в случае необходимости.

На первом из строящихся предприятий в Тейлоре Samsung начнёт выпускать чипы уже во втором полугодии, а второе пока только возводится, но если появится достаточный объём заказов, то оно будет введено в строй досрочно. Если первоначально Samsung планировала выпускать в Тейлоре 4-нм чипы, то теперь предприятие ориентируется на ежемесячную обработку по 50 000 кремниевых пластин с применением 2-нм технологии. В отличие от тайваньской TSMC, корейская Samsung сразу готова осваивать в США свои передовые технологии. Под вопросом остаётся уровень выхода годной 2-нм продукции, но некоторые источники утверждают, что он у Samsung достиг приемлемых 50 %, хотя конкурирующая TSMC может похвастать показателем в пределах от 70 до 90 %. Подобный уровень брака негативно скажется на экономике производства в случае с Samsung, если показатели качества не удастся в сжатые сроки подтянуть.