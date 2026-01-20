Сегодня 20 января 2026
MSI повысила цены на видеокарты — Asus и Gigabyte последуют её примеру до конца месяца

Nvidia и AMD повышают цены на комплекты из графического чипа и памяти (GPU+VRAM) из-за роста стоимости GDDR6 и GDDR7. Повышение составляет от 10 % до 20 % в зависимости от конфигурации. При этом официальные рекомендованные розничные цены на готовые видеокарты остаются прежними. Сообщается, что основные производители видеокарт — MSI, Gigabyte и Asus также начали повышение цен.

BenchLife сообщает, что 16 января Nvidia уведомила партнёров о повышении цен на все комплекты памяти стандартов GDDR6 и GDDR7. Цены на сам графический чип не изменились, а новые цены на комплекты памяти для партнёров Nvidia по-прежнему ниже, чем аналогичные условия для партнёров AMD. BenchLife также сообщает, что AMD и Nvidia сохраняют рекомендованные розничные цены без изменений, что может сначала оказать давление на модели начального уровня, у которых в цене заложена меньшая маржа.

AMD и Nvidia испытывают давление со стороны стоимости памяти, что не позволяет им поддерживать стабильные цены для партнёров и говорит о начале фазы сквозного повышения цен. Commercial Times сообщает о том, что тайваньские производители видеокарт начали повышать цены на карты AMD для дистрибьюторов около недели назад. В отчёте также говорится, что MSI уже снова повысила цены на видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-й серии и ожидает, что Asus и Gigabyte последуют её примеру, обновив цены к концу месяца.

По данным Commercial Times повышение цен на спотовом рынке Европы и Китая составило в среднем 10-18 % для видеокарт AMD RX 9000-й серии и 15-20 % для видеокарт Nvidia RTX 50-й серии с объёмом памяти более 16 Гбайт. На окончательное распространение новых цен может понадобиться несколько недель. Между тем, цены на видеокарты на многих площадках с самого начала продаж карт нового поколения превышали рекомендованные производителями уровни, что оставляет продавцам меньше возможностей для маркетингового манёвра.

рост цен, видеокарты, nvidia, amd, msi, asus, gigabyte
