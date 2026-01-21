Сегодня 21 января 2026
Китайская Zhipu не справилась с популярностью и ограничила доступ к агенту для вайб-кодинга

Как не раз отмечали отраслевые эксперты, многие китайские стартапы в сфере ИИ вынуждены направлять основную часть своих вычислительных ресурсов на обслуживание существующих ИИ-моделей, а на новые разработки в приличном темпе их уже не хватает. Zhipu была вынуждена ограничить доступ к своему ИИ-агенту для написания кода после наплыва клиентов.

Источник изображения: Unsplash, Chris Red

С пятницы, как отмечает Bloomberg со ссылкой на заявления представителей Zhipu, компания будет предоставлять доступ к тарифному плану GLM Coding Plan только для 20 % своих новых подписчиков, подключаемых ежедневно. Тем пользователям, которые уже имеют доступ к этому плану, продление подписки будет осуществляться автоматически и без ограничений.

Выпуск модели GLM-4.7, по словам представителей Zhipu, вызвал приток пользователей и нехватку вычислительных ресурсов. Китайский стартап Zhipu в этой сфере конкурирует с американским Anthropic, который также ориентируется на корпоративный рынок и предоставляет, помимо прочего, инструменты для ускорения написания программного кода с помощью ИИ.

Экспортные ограничения США не позволяют большинству китайских разработчиков получить доступ к производительным ускорителям вычислений зарубежного производства, поэтому они всё чаще смотрят в сторону китайских. В этом месяце Zhipu также представила мультимодальную языковую модель, которая якобы первой в стране была полностью обучена на ускорителях китайского происхождения. Она имеет открытый программный код, используется для генерации изображений, и была целиком обучена на ускорителях китайской компании Huawei семейства Ascend. Когда год назад китайский стартап DeepSeek тоже столкнулся с внезапным ростом популярности своих сервисов, ему пришлось временно ограничивать к ним доступ из-за нехватки вычислительных ресурсов.

Источник:

ии, ии-агент, код, разработка
