Apple отбилась от антимонопольных обвинений во Франции из-за ATT

После некоторой череды судебных разбирательств и неудач в нескольких европейских странах Apple сумела отстоять свои интересы во Франции и отменить решение о наложении на неё мер воздействия из-за функции App Tracking Transparency (ATT).

Apple анонсировала функцию прозрачности для следящих за пользователями приложений ATT в 2021 году, и до сих пор у регулирующих органов разных стран возникают к компании вопросы о том, как эта функция работает. Технологические гиганты, в том числе Meta✴, а также ассоциации рекламных и других компаний называют функцию ATT антиконкурентной, потому что её действие не распространяется на собственные приложения Apple. Производитель iPhone, со своей стороны, возражает, что разрабатывает собственные приложения и сервисы с учётом приоритета конфиденциальности, поэтому требования ATT к ним могут не применяться.

В последние месяцы ситуация резко поменялась, и регулирующие органы стали всё чаще вставать на сторону оппонентов Apple, которые называют ATT антиконкурентной практикой. В декабре итальянские власти оштрафовали Apple из-за этой функции; в Германии механизм её работы может измениться. Тем временем суд в Париже постановил, что Apple и далее может пользоваться ATT, хотя в прошлом году французский антимонопольный орган оштрафовал компанию на €150 млн за ту же самую функцию.

«Приветствуем решение суда, отвергшего эти необоснованные обвинения. <..> Эта функция получила широкое распространение среди наших пользователей и была высоко оценена защитниками конфиденциальности, а также органами по защите данных по всему миру, включая Францию. Мы и далее будем обеспечивать надёжную защиту конфиденциальности наших пользователей», — заявили в Apple. Истцы, однако, отметили, что намерены продолжить судебные разбирательства с компанией по данному вопросу. Тем не менее, эта победа может оказаться подспорьем Apple при работе в других странах — и аргументом в пользу того, что ATT не носит антиконкурентного характера.