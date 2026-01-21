Автор заблокированного VR-мода для Cyberpunk 2077 допустил релиз бесплатной версии, но пираты его уже опередили

Создатель заблокированного CD Projekt Red платного VR-мода для Cyberpunk 2077 Люк Росс (Luke Ross) в интервью IGN прокомментировал текущую ситуацию вокруг своей разработки и её дальнейшее будущее.

Напомним, разработанный Россом платный мод REAL Mod ($10 за месяц подписки на личный Patreon моддера) получил поддержку Cyberpunk 2077 в феврале 2022 года, а в январе 2026-го был заблокирован из-за своего премиального статуса.

По мнению CDPR, модификация нарушает условия использования фанатского контента: «Мы сказали Люку, что он должен сделать мод бесплатным для всех (с опциональными пожертвованиями) или удалить его».

В интервью IGN Росс допустил выход бесплатной версии VR-мода для Cyberpunk 2077, но, во-первых, это займёт время (REAL Mod поддерживает более 40 разных игр), а, во-вторых, расстроит тех, кто за модификацию заплатил.

Росс заявил, что после блокировки мода «люди начали [его] пиратить и незаконно распространять по всему интернету» в отместку за нарушение моддером упомянутых условий CD Projekt Red.

«[Они] нагло заявляют, что, поскольку я не соблюдал условия использования CDPR, моя работа теперь стала законной целью для кражи в качестве наказания. Так что в каком-то смысле CDPR уже добилась своего», — посетовал Росс.

CD Projekt Red известна лояльным отношением к народному творчеству — весной 2024-го студия выпустила для The Witcher 3: Wild Hunt редактор модов REDkit, а в 2026 году готовит для игры кроссплатформенную поддержку модификаций.