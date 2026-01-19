Сегодня 19 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер CD Projekt Red заблокировала популярный ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

CD Projekt Red заблокировала популярный VR-мод для Cyberpunk 2077 спустя четыре года после его релиза

За пять лет с релиза киберпанковый ролевой боевик от первого лица Cyberpunk 2077 так и не получил официальный VR-режим. До недавнего времени несправедливость исправлял амбициозный мод, но CD Projekt Red его заблокировала.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

Речь идёт о модификации REAL Mod от моддера Люка Росса (Luke Ross), которая получила поддержку Cyberpunk 2077 в феврале 2022 года и позволяла ещё больше погрузиться в атмосферу Найт-Сити.

Как сообщил Росс, недавно он получил от CD Projekt Red жалобу DMCA (нарушение Закона об авторском праве в цифровую эпоху) с требованием удалить VR-мод для Cyberpunk 2077, что энтузиаст и сделал.

Росс уточнил, что официальный VR-режим для Cyberpunk 2077 не планируется

Росс уточнил, что официальный VR-режим для Cyberpunk 2077 не планируется

Что именно побудило CD Projekt Red взяться за проект Росса именно сейчас, неясно: к настоящему моменту VR-мод для Cyberpunk 2077 был доступен уже почти четыре года. А вот причину жалобы проследить несложно.

В отличие от большинства модов, REAL Mod распространяется не бесплатно, а требует оплаты подписки на личный Patreon Росса — $10 в месяц. Премиальный характер проекта и спровоцировал реакцию CD Projekt Red.

К распространяемым бесплатно неофициальным версиям мода Росса претензий у CDPR быть не должно

К распространяемым бесплатно неофициальным версиям мода Росса претензий у CDPR быть не должно

«В конечном итоге всё свелось к старой, железной корпоративной логике: компания делает всё во имя денег, а всё, что делают моддеры, должно быть абсолютно бесплатным», — посетовал Росс.

CD Projekt Red известна лояльным отношением к народному творчеству — весной 2024-го студия выпустила для The Witcher 3: Wild Hunt редактор модов REDkit, а в 2026 году готовит для игры кроссплатформенную поддержку модификаций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Амбициозный мультиплеерный мод для Bully прожил всего месяц — без объяснения причин Bully Online закрывается навсегда
«Эта игра будет жить вечно»: фанатов The Witcher 3: Wild Hunt заворожила демонстрация амбициозного мода HD Reworked Project NextGen Edition 2026
«До чего это прекрасно»: новый трейлер амбициозного мода Dying Light 2 Renaissance показал Dying Light 2, которую мы потеряли
Ещё одна Prey 2, которую мы потеряли: отменённый MMO-шутер Blackbird от создателей The Elder Scrolls Online показался на видео
Marathon скоро выйдет из тени — на Xbox засветился новый геймплейный трейлер с датой выхода
Rockstar подарит умирающему фанату возможность сыграть в GTA VI до релиза
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер, vr
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер, vr
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.