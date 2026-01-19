CD Projekt Red заблокировала популярный VR-мод для Cyberpunk 2077 спустя четыре года после его релиза

За пять лет с релиза киберпанковый ролевой боевик от первого лица Cyberpunk 2077 так и не получил официальный VR-режим. До недавнего времени несправедливость исправлял амбициозный мод, но CD Projekt Red его заблокировала.

Речь идёт о модификации REAL Mod от моддера Люка Росса (Luke Ross), которая получила поддержку Cyberpunk 2077 в феврале 2022 года и позволяла ещё больше погрузиться в атмосферу Найт-Сити.

Как сообщил Росс, недавно он получил от CD Projekt Red жалобу DMCA (нарушение Закона об авторском праве в цифровую эпоху) с требованием удалить VR-мод для Cyberpunk 2077, что энтузиаст и сделал.

Что именно побудило CD Projekt Red взяться за проект Росса именно сейчас, неясно: к настоящему моменту VR-мод для Cyberpunk 2077 был доступен уже почти четыре года. А вот причину жалобы проследить несложно.

В отличие от большинства модов, REAL Mod распространяется не бесплатно, а требует оплаты подписки на личный Patreon Росса — $10 в месяц. Премиальный характер проекта и спровоцировал реакцию CD Projekt Red.

«В конечном итоге всё свелось к старой, железной корпоративной логике: компания делает всё во имя денег, а всё, что делают моддеры, должно быть абсолютно бесплатным», — посетовал Росс.

CD Projekt Red известна лояльным отношением к народному творчеству — весной 2024-го студия выпустила для The Witcher 3: Wild Hunt редактор модов REDkit, а в 2026 году готовит для игры кроссплатформенную поддержку модификаций.