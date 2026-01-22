Сегодня 22 января 2026
От $4 млрд до $9 млрд за полгода: Anthropic показала феноменальный рост выручки в погоне за OpenAI

Компания Anthropic была основана выходцами из OpenAI, и этот стартап пока пытается сосредоточиться на разработке ИИ-систем для корпоративных клиентов. В каком-то смысле это говорит о его более высокой прагматичности, и уже сейчас Anthropic способна получать до $9 млрд выручки в год, а капитализация компании с учётом готовящегося раунда финансирования может вырасти до $350 млрд.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Это не так уж мало на фоне конкурирующей OpenAI, чей приведённый размер годовой выручки сейчас превышает $20 млрд, а капитализация может попасть в диапазон от $750 до $830 млрд, если обрабатываемые Сэмом Альтманом (Sam Altman) ближневосточные инвесторы захотят раскошелиться на $50 млрд. Источники Bloomberg сообщают, что венчурные фонды смогут направить в капитал Anthropic как минимум $1 млрд.

Стартап уверенными темпами наращивает выручку. Если ещё в середине прошлого года её приведённая к годовой величина достигала $4 млрд, то в конце 2025 года она превысила рубеж в $9 млрд. Новый раунд финансирования Anthropic полагается преимущественно на средства Nvidia и Microsoft, которые сообща готовы вложить $15 млрд. Венчурные инвесторы могли бы направить на поддержку Anthropic до $10 млрд, но пока стартап довольствуется на порядок меньшей суммой. Впрочем, если подобные ограничения будут сняты, то стартапу вполне по силам будет привлечь свыше $20 млрд с учётом средств Nvidia и Microsoft.

Сингапурский фонд GIC готов направить Anthropic до $1,5 млрд, такой же суммой располагает Coatue Management, Iconiq Capital намеревается ограничиться $1 млрд в рамках нового раунда, поскольку неплохо вложилась в капитал стартапа в сентябре прошлого года. Инвестировать в Anthropic неопределённые суммы готовы Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures и Sequoia Capital.

Представленная в сентябре Anthropic модель Claude Sonnet 4.5 лучше воспринимает команды пользователя и способна на протяжении 30 часов самостоятельно заниматься написанием программного кода, прежде чем потребует взаимодействия с человеком. Сотрудничество Anthropic с Nvidia и Microsoft является обоюдовыгодным, поскольку стартап потребляет продукцию второй из компаний и услуги последней. На строительство центров обработки данных в США компания Anthropic намерена направить $50 млрд, поэтому средства нужны ей не только для совершенствования своих программных продуктов.

Источник:

Теги: anthropic, claude, ии, финансы, инвестиции
