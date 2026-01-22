Сегодня 22 января 2026
Китайские компании задумали скупать застрявшие на границе Nvidia H200 через чёрный рынок

Китайские компании не исключают возможности закупать ускорители искусственного интеллекта Nvidia H200 на чёрном рынке после того, как Пекин запретил их ввоз в страну, пишет South China Morning Post. У местных разработчиков ИИ выбор простой: переплачивать за нелегальный импорт американских ускорителей или пользоваться менее производительными чипами местного производства.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Сейчас китайская таможня задерживает Nvidia H200 на границе, и нет ясности, когда ввоз будет разрешён. Поэтому местные компании в силу «срочной необходимости» рассматривают возможность закупать ускорители на чёрном рынке. Перекупщики уже получают заказы на H200, а серверы с восемью ускорителями продаются по цене на 50 % выше официальной.

В декабре, когда глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил о высоком спросе на ускорители H200, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил их экспорт в Китай. Вскоре после этого власти в Пекине провели экстренное совещание и поручили технологическим компаниям приостановить закупки этих ускорителей, но, по одной из версий, их всё ещё могут закупать университетские научно-исследовательские лаборатории.

Перед дилеммой оказались не только китайские разработчики ИИ, но и власти. С одной стороны, Пекин стремится установить «кремниевый суверенитет», поддержать собственную полупроводниковую промышленность и не зависеть больше от чипов западного производства. С другой, Китай ведёт гонку с США за превосходство в области ИИ, и для обучения передовых моделей технологическим компаниям нужны новейшие чипы. К настоящему моменту китайские ИИ-процессоры поднялись до уровня ускорителей Nvidia H20 и RTX Pro 6000D, которые подходят для запуска, но не обучения ИИ — в стране нет аналогов H200 и уж тем более моделей уровня семейства Blackwell и перспективного Vera Rubin.

Эти соображения заставили некоторые компании обратиться к чёрному рынку, где остаётся возможность приобретать самые мощные ускорители вне легальных каналов. Ранее появилось сообщение, что за 2025 год китайские компании контрабандой ввезли в страну ускорители Nvidia на сумму не менее $1 млрд; некоторые даже хвастались наличием Blackwell B300 ещё до их выхода. Купленные на чёрном рынке серверы с восемью ускорителями Nvidia H200 и наценкой 50 % обходятся примерно по $330 тыс. Пока нет ясности, останется ли запрет на их ввоз в Китай постоянным, или Пекин решил обзавестись козырем в переговорах с США: в конце января страну намеревается посетить Дженсен Хуанг, а в апреле — Дональд Трамп.

Источники:

Теги: китай, ии, nvidia, h200
