Рекомендованные цены — в прошлом: блогер узнал, что Nvidia отменила скидки для партнёров

В последнее время ходило много слухов о серии видеокарт GeForce RTX 5000, и многие из них оказались неверными. Однако, как сообщалось ранее, Nvidia могла внедрить новый подход к приоритезации производства моделей карт линейки RTX 50. Это означает, что некоторые модели видеокарт будут выпускаться в крайне ограниченном количестве, в то время как более дорогие получат больше квот для производства.

Источник изображения: YouTube / der8auer

Модель GeForce RTX 5070 Ti часто считалась лучшим решением в линейке карт RTX 50 по соотношению цены и производительности в верхнем ценовом сегменте. Однако ранее авторитетный YouTube-канал Hardware Unboxed со ссылкой на Asus заявил, что эта карта фактически была снята производства. На фоне поднявшегося шума Asus и Nvidia выступили с публичным заявлением, утверждая, что никаких изменений в графике выпуска этой карты нет и что эта модель видеокарты останется в продаже. В своём последнем видео Роман «der8auer» Хартунг (Roman Hartung), известный энтузиаст и глава компании Thermal Grizzly, со ссылкой на свои источники в индустрии заявил, что GeForce RTX 5070 Ti действительно фактически снята с производства и что её поставки будут минимальными или вовсе прекратятся.

Однако в новом видео Романа говорится не только о GeForce RTX 5070 Ti. В нём он объясняет, что партнёры той же Nvidia среди производителей видеокарт для выпуска своих версий тех или иных моделей карт покупают комплекты компонентов, в которые входят не только графические процессоры, но и полный набор чипов памяти для конкретной модели. Сами чипы памяти Nvidia получает от ведущих производителей этих микросхем, будь то SK hynix, Samsung или Micron. Такая модель сотрудничества привязывает партнёров-производителей видеокарт к ценам комплектов, которые устанавливает Nvidia. Когда чипы памяти дорожают, затраты на их закупку, перекладываемые на партнёров, тоже растут. Производители видеокарт не могут компенсировать это, просто закупая память в других местах.

Ключевой темой видеоролика Романа является партнёрская программа Nvidia OPP. Роман отмечает, что не знает точной расшифровки этой аббревиатуры, однако портал Hardwareluxx сообщает, что речь идёт о «Программе открытого ценообразования» (Open Price Program). Hardwareluxx описывает её как программу субсидирования, призванную помочь партнёрам продавать определённые версии тех или иных моделей видеокарт по рекомендованной розничной цене (MSRP), установленной Nvidia. По словам Романа, его источники подтвердили существование этой программы, а также то, что Nvidia фактически прикрыла её несколько дней назад.

По словам Романа, отмена OPP снижает вероятность появления в продаже «карт по рекомендованной розничной цене», поскольку партнёры не могут продавать некоторые модели по рекомендованной цене без поддержки со стороны Nvidia. Роман ожидает, что доступность той же RTX 5070 Ti останется ограниченной, поскольку поставки графических процессоров GB203 сместятся в сторону более прибыльной GeForce RTX 5080, которая использует тот же графический чип и такой же объём видеопамяти. После разговора со своими источниками он также считает, что цена на RTX 5080 значительно вырастет в ближайшее время.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
nvidia, geforce rtx 5000, видеокарты
