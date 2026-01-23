Создатель Cyberpunk 2077 VR получил ещё одну жалобу на нарушение авторских прав и закрыл доступ ко всем платным модам

Создатель заблокированного CD Projekt Red платного VR-мода для Cyberpunk 2077 Люк Росс (Luke Ross) получил вторую жалобу на нарушение авторских прав за месяц и оказался вынужден принять меры.

Напомним, разработанный Россом платный мод REAL Mod ($10 за месяц подписки на его личный Patreon) с поддержкой 40 разных игр, включая Cyberpunk 2077, недавно привлёк внимание CDPR из-за своего премиального характера.

Студия отправила Россу жалобу DMCA (нарушение Закона об авторском праве в цифровую эпоху) с требованием удалить VR-мод для Cyberpunk 2077, а теперь так поступила 505 Games — издатель киберпанкового слешера Ghostrunner.

В страхе за свой Patreon (в случае повторных нарушений авторских прав его удалят), на котором, по слухам, он зарабатывает $20 тыс. ежемесячно, Росс закрыл для своих подписчиков доступ к REAL Mod и скрыл все связанные с ним публикации.

По словам Росса, таким образом он надеется уберечься от дальнейших претензий. Мера эта временная (пока не прояснится юридическая ситуация) — в качестве компенсации моддер на месяц бесплатно продлит подписку всем активным вкладчикам.

«Надеюсь, в ближайшие недели мы найдём дорогу вперёд вместе. А если не найдём, то у нас навсегда останутся воспоминания о замечательных временах в этих прекрасных виртуальных мирах», — заключил Росс.

В недавнем интервью IGN Росс пожаловался, что в наказание за нарушение условий CD Projekt Red по использованию фанатского контента люди начали активно распространять пиратские версии его мода.