Суд усомнился в искренности Epic Games: за антимонопольным делом вскрылась тайная сделка с Google на $800 млн

Длительная судебная тяжба между Google и Epic Games приняла неожиданный оборот. В ходе недавних слушаний в Окружном суде Калифорнии судья Джеймс Донато (James Donato) раскрыл информацию о готовящемся масштабном партнёрстве между компаниями, которое может поставить под вопрос искренность намерений Epic в борьбе за свободу мобильных экосистем.

Как выяснилось на слушаниях, стороны параллельно обсуждают ранее не анонсированное коммерческое партнёрство, которое подразумевает «совместную разработку продуктов, маркетинговые обязательства и партнёрства». Большая часть условий сделки остаётся конфиденциальной, однако в ходе слушаний суду удалось раскрыть отдельные детали. В частности, судья прямо указал на финансовую составляющую: речь идёт о расходах Epic в размере около $800 млн в течение шести лет — эти средства компания планирует направить на оплату сервисов Google по рыночным тарифам.

Глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney), давая показания, пояснил, что сделка касается развития «метавселенной» и более глубокого лицензирования движка Unreal Engine поисковым гигантом. «Технологии Epic используются многими компаниями в той же сфере, где работает Google, для обучения их продуктов. Возможность для Google использовать Unreal Engine более полно… извините, кажется, я нарушаю конфиденциальность», — осёкся Суини во время выступления.

Судья Донато высказал опасение, что подобное сближение может быть формой скрытого подкупа или «услуги за услугу» (quid pro quo), призванной смягчить антимонопольные требования Epic Games к экосистеме Android. На данный момент Epic настаивает на снижении комиссии в Google Play по всему миру и упрощении установки сторонних магазинов приложений.

Донато отметил, что по условиям сделки Epic будет «помогать Google продвигать Android», в то время как Google — продвигать Fortnite. Судья прямо спросил, не приведёт ли это к тому, что Epic перестанет бороться за интересы других разработчиков в обмен на выгодные условия для себя.

Тим Суини категорически отверг подозрения в сговоре. По его словам, сделка не предусматривает никаких преференций для магазина Epic Games Store на платформе Android. Более того, он подчеркнул, что именно Epic платит Google значительную сумму по рыночным ставкам, а не наоборот.

«Я не вижу ничего предосудительного в том, что Epic платит Google в рамках рыночных отношений, одновременно поощряя гораздо более здоровую конкуренцию, чем та, которую они допускали в прошлом», — заявил Суини.

При этом из слов судьи следует, что коммерческая сделка и мировое соглашение фактически связаны между собой и могут состояться только в пакете. Суини признал, что рассматривает их как важную часть стратегии роста Epic, хотя конкретные условия ещё окончательно не согласованы. Google от комментариев отказалась, Epic на запросы прессы оперативно не ответила.

Интересно, что ранее Суини подчёркивал принципиальную позицию Epic — не заключать «особые» сделки с платформами. После победы Epic над Google в 2023 году он заявлял, что компания всегда отстаивала равные условия для всех разработчиков. Новое партнёрство, если оно будет одобрено судом, может поставить этот подход под вопрос, существенно изменить конфигурацию «наказания» для владельца Android и стать знаковым поворотом в отношениях двух технологических гигантов.