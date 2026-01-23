Сегодня 23 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Суд усомнился в искренности Epic Games: ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Суд усомнился в искренности Epic Games: за антимонопольным делом вскрылась тайная сделка с Google на $800 млн

Длительная судебная тяжба между Google и Epic Games приняла неожиданный оборот. В ходе недавних слушаний в Окружном суде Калифорнии судья Джеймс Донато (James Donato) раскрыл информацию о готовящемся масштабном партнёрстве между компаниями, которое может поставить под вопрос искренность намерений Epic в борьбе за свободу мобильных экосистем.

Как выяснилось на слушаниях, стороны параллельно обсуждают ранее не анонсированное коммерческое партнёрство, которое подразумевает «совместную разработку продуктов, маркетинговые обязательства и партнёрства». Большая часть условий сделки остаётся конфиденциальной, однако в ходе слушаний суду удалось раскрыть отдельные детали. В частности, судья прямо указал на финансовую составляющую: речь идёт о расходах Epic в размере около $800 млн в течение шести лет — эти средства компания планирует направить на оплату сервисов Google по рыночным тарифам.

Глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney), давая показания, пояснил, что сделка касается развития «метавселенной» и более глубокого лицензирования движка Unreal Engine поисковым гигантом. «Технологии Epic используются многими компаниями в той же сфере, где работает Google, для обучения их продуктов. Возможность для Google использовать Unreal Engine более полно… извините, кажется, я нарушаю конфиденциальность», — осёкся Суини во время выступления.

Судья Донато высказал опасение, что подобное сближение может быть формой скрытого подкупа или «услуги за услугу» (quid pro quo), призванной смягчить антимонопольные требования Epic Games к экосистеме Android. На данный момент Epic настаивает на снижении комиссии в Google Play по всему миру и упрощении установки сторонних магазинов приложений.

Донато отметил, что по условиям сделки Epic будет «помогать Google продвигать Android», в то время как Google — продвигать Fortnite. Судья прямо спросил, не приведёт ли это к тому, что Epic перестанет бороться за интересы других разработчиков в обмен на выгодные условия для себя.

Тим Суини категорически отверг подозрения в сговоре. По его словам, сделка не предусматривает никаких преференций для магазина Epic Games Store на платформе Android. Более того, он подчеркнул, что именно Epic платит Google значительную сумму по рыночным ставкам, а не наоборот.

«Я не вижу ничего предосудительного в том, что Epic платит Google в рамках рыночных отношений, одновременно поощряя гораздо более здоровую конкуренцию, чем та, которую они допускали в прошлом», — заявил Суини.

При этом из слов судьи следует, что коммерческая сделка и мировое соглашение фактически связаны между собой и могут состояться только в пакете. Суини признал, что рассматривает их как важную часть стратегии роста Epic, хотя конкретные условия ещё окончательно не согласованы. Google от комментариев отказалась, Epic на запросы прессы оперативно не ответила.

Интересно, что ранее Суини подчёркивал принципиальную позицию Epic — не заключать «особые» сделки с платформами. После победы Epic над Google в 2023 году он заявлял, что компания всегда отстаивала равные условия для всех разработчиков. Новое партнёрство, если оно будет одобрено судом, может поставить этот подход под вопрос, существенно изменить конфигурацию «наказания» для владельца Android и стать знаковым поворотом в отношениях двух технологических гигантов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатель Cyberpunk 2077 VR получил ещё одну жалобу на нарушение авторских прав и закрыл доступ ко всем платным модам
Google пустила в Android альтернативные магазины приложений — и тут же обложила их огромными сборами
Epic'еская победа: Fortnite вернулась в Google Play в США — а скоро и в других странах
Vimeo уволила большую часть персонала после поглощения компанией Bending Spoons
Apple обвинила Еврокомиссию в придирках, затягивании процессов и слишком больших штрафах
Сделка по сохранению TikTok в США наконец завершена
Теги: google, epic games, суд, монополия, google play
google, epic games, суд, монополия, google play
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.