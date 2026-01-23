Сегодня 23 января 2026
Intel стала осторожничать: развертывание техпроцесса 14A притормозят, пока на него не появятся клиенты

Intel отложит масштабное развёртывание производственных мощностей под свой будущий техпроцесс 14А. Такую позицию в ходе конференции по итогам квартального отчёта озвучил финансовый директор компании Девид Зинсер (David Zinser). Он пояснил, что агрессивное наращивание потенциала до появления конкретных клиентов, готовых принять большой объём продукции, не имеет экономического смысла.

Источник изображения: Intel

Как отмечает PC Gamer, Зинсер сделал это заявление в ответ на вопрос о потенциальных рисках из-за недостаточно агрессивных заказов у поставщиков, таких как TSMC. Однако он подчеркнул, что компания Intel продолжает активно закупать оборудование для текущих техпроцессов, таких как Intel 7, Intel 10, Intel 3 и Intel 18A, и планирует максимально увеличить выпуск пластин по этим нормам. Подход к 14A при этом остаётся осторожным.

Причиной этой осторожности является то, что 14А ориентирован в первую очередь не на собственные нужды компании, а на контрактное производство для сторонних клиентов. Зинсер намекнул, что неопределённость на рынке потребительских ПК в 2026 году, вызванная дефицитом и высокими ценами на память из-за ИИ-бума, влияет и на прогнозы. В прошлые годы Intel могла производить пластины в больших объёмах, будучи уверенной в сбыте собственных процессоров. Сейчас, по всей видимости, OEM-сборщики и системные интеграторы дали понять, что не планируют заказывать процессоры в прежних объёмах.

При этом сам техпроцесс 14А продолжает развиваться. В ходе того же обсуждения Зинсер отметил, что Intel готовит несколько его вариантов, включая реализацию с применением литографии High-NA EUV (литография в сверхжёстком ультрафиолете с высоким значением числовой апертуры). Однако даже при запуске в конце этого года, не стоит ожидать, как пишет PC Gamer, выхода чипов на архитектуре Nova Lake по этому техпроцессу — они будут выпускаться по 18A.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
