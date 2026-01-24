Сегодня 24 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Если в этом году выручка от реализации п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Если в этом году выручка от реализации памяти вырастет на 134 %, то в следующем только на 53 %

Специалисты TrendForce подсчитали, что в прошлом году выручка от реализации DRAM выросла на 73 % до $165,7 млрд, тогда как в сегменте NAND выручка ограничилась $69,7 млрд. В любом случае, этого хватило для роста совокупной выручки на 46 %. В текущем году общая динамика выручки может обеспечить её рост на 134 %, но в следующем всё ограничится увеличением на 53 %.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Как легко догадаться, с осени 2022 года спрос на память двигает вверх серверный сегмент, демонстрирующий растущую потребность в вычислительных мощностях для ИИ. Архитектура соответствующих серверных систем подразумевает, что основной спрос пришёлся на быструю память типа HBM, а NAND для твердотельных накопителей была востребована несколько меньше. В текущем году, по прогнозам TrendForce, выручка от реализации DRAM (к ней относится и HBM) кратно увеличится с $165,7 до $404,3 млрд, на направлении NAND она вырастет с $69,7 до $147,3 млрд.

Таким образом, в сегменте DRAM выручка увеличится сразу на 144 %, но цены будут расти опережающими темпами по сравнению с объёмами производства памяти. Если исторически рост цен ограничивался 35 % в квартал, то в прошлом из-за высокого спроса на DDR5 они взлетели на 53–58 %. В текущем квартале они вырастут более чем на 60 %, как ожидают в TrendForce, а по некоторым категориям DRAM они просто удвоятся. Рост цен на DRAM не прекратится до конца текущего года.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Архитектурные изменения в инфраструктуре ИИ будут толкать вверх и цены на NAND, поскольку в серверном рынке всё сильнее будут востребованы скоростные твердотельные накопители (SSD). Только в этом квартале цены на NAND вырастут последовательно на 55–60 %, положительная динамика сохранится до конца текущего года. Это позволит выручке от реализации NAND по итогам года увеличиться на 112 % до $147,3 млрд.

В 2027 году цены продолжат расти, но темпы немного сбавятся. В частности, выручка от реализации DRAM увеличится на 65 % до $667 млрд, в сегменте NAND она и вовсе вырастет на 19 % до $175,7 млрд. Совокупная выручка от реализации обоих типов памяти вырастет только на 53 %, что тоже немало по историческим меркам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рынок электроники упадёт впервые за три года — аномальные цены памяти спровоцируют подорожания гаджетов и задержки новинок
Память дорожает всерьёз и надолго: цены DDR4, DDR3 и NOR Flash будут расти не только в этом квартале
Память DRAM подорожала почти на 10 % за неделю — поставщики придерживают чипы
Акции Intel обвалились на 17 % после публикации квартального отчёта
Intel стала осторожничать: развертывание техпроцесса 14A притормозят, пока на него не появятся клиенты
Intel представила стеклянную подложку для сложных чипов будущего с EMIB
Теги: trendforce, dram, nand, аналитика, финансы
trendforce, dram, nand, аналитика, финансы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.