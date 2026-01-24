Если в этом году выручка от реализации памяти вырастет на 134 %, то в следующем только на 53 %

Специалисты TrendForce подсчитали, что в прошлом году выручка от реализации DRAM выросла на 73 % до $165,7 млрд, тогда как в сегменте NAND выручка ограничилась $69,7 млрд. В любом случае, этого хватило для роста совокупной выручки на 46 %. В текущем году общая динамика выручки может обеспечить её рост на 134 %, но в следующем всё ограничится увеличением на 53 %.

Как легко догадаться, с осени 2022 года спрос на память двигает вверх серверный сегмент, демонстрирующий растущую потребность в вычислительных мощностях для ИИ. Архитектура соответствующих серверных систем подразумевает, что основной спрос пришёлся на быструю память типа HBM, а NAND для твердотельных накопителей была востребована несколько меньше. В текущем году, по прогнозам TrendForce, выручка от реализации DRAM (к ней относится и HBM) кратно увеличится с $165,7 до $404,3 млрд, на направлении NAND она вырастет с $69,7 до $147,3 млрд.

Таким образом, в сегменте DRAM выручка увеличится сразу на 144 %, но цены будут расти опережающими темпами по сравнению с объёмами производства памяти. Если исторически рост цен ограничивался 35 % в квартал, то в прошлом из-за высокого спроса на DDR5 они взлетели на 53–58 %. В текущем квартале они вырастут более чем на 60 %, как ожидают в TrendForce, а по некоторым категориям DRAM они просто удвоятся. Рост цен на DRAM не прекратится до конца текущего года.

Архитектурные изменения в инфраструктуре ИИ будут толкать вверх и цены на NAND, поскольку в серверном рынке всё сильнее будут востребованы скоростные твердотельные накопители (SSD). Только в этом квартале цены на NAND вырастут последовательно на 55–60 %, положительная динамика сохранится до конца текущего года. Это позволит выручке от реализации NAND по итогам года увеличиться на 112 % до $147,3 млрд.

В 2027 году цены продолжат расти, но темпы немного сбавятся. В частности, выручка от реализации DRAM увеличится на 65 % до $667 млрд, в сегменте NAND она и вовсе вырастет на 19 % до $175,7 млрд. Совокупная выручка от реализации обоих типов памяти вырастет только на 53 %, что тоже немало по историческим меркам.