Samsung начнёт выпускать память типа HBM4 для Nvidia в следующем месяце

В первой половине этого месяца появлялась информация о том, что начало массового выпуска памяти типа HBM4 откладывается до конца первого квартала по причинам, связанным с компанией Nvidia. Эту неделю агентство Reuters начало с сообщения о готовности Samsung начать производство HBM4 в следующем месяце.

Получать эти чипы предсказуемо будет Nvidia, поскольку они требуются для производства ускорителей вычислений семейства Rubin. В случае с предыдущими поколениями ускорителей Nvidia приоритетным поставщиком HBM оставалась SK hynix, но Samsung уже давно идёт к цели по превращению в серьёзного поставщика HBM4, желая наверстать упущенное и как минимум догнать конкурента. Каким будет объём первых партий HBM4 в исполнении Samsung, не уточняется.

Южнокорейское издание Korea Economic Daily сегодня сообщило, что память HBM4 в исполнении Samsung прошла квалификационные тесты Nvidia и AMD, а потому формально этот производитель имеет возможность начать её поставки первому из клиентов в следующем месяце. Первые образцы HBM4 были отправлены Samsung для тестирования в лабораториях Nvidia ещё в сентябре прошлого года. SK hynix в октябре сообщила, что завершила переговоры о поставках HBM на 2026 год с основными клиентами. Ради удовлетворения спроса на память данного семейства SK hynix со следующего месяца начнёт поставки кремниевых пластин для производства памяти на новое предприятие M15X в Южной Корее. Samsung и SK hynix отчитаются о результатах прошлого квартала в этот четверг, наверняка на мероприятиях по этому поводу что-то будет сказано в отношении сроков поставок HBM4. Глава Nvidia в начале этого месяца подтвердил, что производство чипов для ускорителей Vera Rubin уже началось. Соответственно, медлить с выпуском HBM4 для этой платформы особой нужды нет.