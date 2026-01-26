Амбициозный мультиплеерный мод Bully Online «не выжил бы ни при каких условиях», хоть и не представлял для Take-Two никакой угрозы

Шведский блогер Swegta, возглавлявший создание амбициозного мультиплеерного мода Bully Online для культового школьного экшена от Rockstar Games, в новом видео прокомментировал судьбу проекта.

Напомним, Bully Online предлагал исследовать мир, зарабатывать деньги, отыгрывать разные роли и соревноваться в мини-играх. Мод вышел в раннем доступе 15 декабря, а спустя месяц без объяснения причин был закрыт.

Swegta подтвердил, что команда Fat Pigeon Development получила письмо с требованием прекратить разработку Bully Online. Отправителя жалобы блогер не назвал, но призвал «угадать с двух попыток».

По словам Swegta, крах Bully Online был продиктован не преждевременным анонсом или платным ранним доступом (от него впоследствии отказались). Блогер считает, что мод был обречён с самого начала.

«Они прислали нам список разных правил для моддинга — что можно делать, а что нет. <...> Просмотрев перечень и прочитав присланное нам письмо, могу сказать: этот проект не выжил бы ни при каких условиях», — заявил Swegta.

Блогер считает, что Bully Online не представлял никакой угрозы для правообладателей, даже наоборот: «Он имел позитивное влияние на аудиторию фанатов. Люди специально покупали игру, чтобы поиграть в этот мод».

Fat Pigeon продолжить разработку Bully Online не может, но сообществу это делать никто не запрещает. Команда сосредоточится на оригинальных проектах, которые не имеют ничего общего с Take-Two Interactive, Rockstar Games или их франшизами.