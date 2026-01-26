Еврокомиссия начала расследование против Х из-за раздевавшего людей ИИ-бота Grok

Европейская комиссия объявила в понедельник о старте расследования в отношении компании X Илона Маска (Elon Musk), владеющей одноимённой платформой для микроблогинга, в связи с распространением материалов сексуального характера с помощью ИИ-чат-бота Grok.

Еврокомиссия отметила, что расследование, которое проводится в соответствии с регламентом «Закона о цифровых услугах» ЕС (DSA), призвано вновь оценить риски, связанные с внедрением функций Grok в X в ЕС, а также предпринятые меры для их снижения.

«Это включает в себя риски, связанные с распространением незаконного контента в ЕС, такие как обработанные изображения сексуального характера, в том числе контент, который может представлять собой материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми», — указала Еврокомиссия, отметив, что такие действия наносят серьёзный вред гражданам ЕС.

В ответ на критику из-за создания чат-ботом Grok дипфейков сексуального характера без согласия пользователей компания заявила, что «внедрила технологические меры», заблокировав возможность аккаунта Grok редактировать изображения реальных людей в откровенной одежде, а также ограничила редактирование изображений через Grok на X для платных подписчиков. Однако, как выяснилось, в приложении Grok можно было по-прежнему создавать откровенные изображения человека, используя бесплатный аккаунт.

В настоящее время целый ряд стран, включая Великобританию, Японию, проводит расследования на предмет соответствия законодательству функционирования ИИ-чат-бота Grok, используемого для создания изображений сексуального характера без согласия пользователей. При этом в Индии и Малайзии ограничили доступ пользователей к Grok

Также Еврокомиссия заявила о продлении расследования, начатого в 2023 году в отношении компании X и её системы рекомендаций, а также выполнения обязательств по недопущению распространения на платформе незаконного контента и дезинформации. В декабре Евросоюз оштрафовал компанию X на €120 млн ($142,3 млн) за нарушение обязательств по обеспечению прозрачности согласно требованиям DSA.