Смесь хоррора и экшена, гротескные монстры, жестокие добивания: 14 минут геймплея Resident Evil Requiem

До релиза хоррора Resident Evil Requiem остаётся месяц, и избранным журналистам удалось провести с новым демо игры от двух до четырёх часов. Выпуск текстовых материалов сопровождался публикацией свежего геймплея и скриншотов.

По словам ознакомившихся с Resident Evil Requiem журналистов и блогеров, примерно три четверти пробной версии нужно играть за технического аналитика ФБР Грейс Эшкрофт и лишь четверть — за ветерана серии Леона Кеннеди.

Как экранное время будет распределено между героями в финальной игре, неясно, но в демо баланс хоррора/стелса/головоломок (Грейс) и экшена (Леон), по мнению опробовавших, получился удачным.

Скриншоты

Грейс и Леон играются по-разному. И дело не только в огневой мощи — девушка довольствуется инвентарём, знакомым по Resident Evil 2 (восемь ячеек на старте), а у Леона в распоряжении целый чемодан, как в Resident Evil 4.

Блогер Punish опубликовал ролик с 14 минутами геймплея. В видео нашлось место гротескным монстрам (преследователям), жестоким добиваниям, видам от первого (Грейс) и третьего (Леон) лица, а также отрывкам из сюжетных сцен.

По сюжету Грейс и Леон расследуют череду смертей, вызванных неизвестным заболеванием. Судьбы героев переплетены и приведут их к скрытой тайне того самого инцидента в Раккун-Сити.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2, а также в облачном сервисе GeForce Now. На запуске игра получит полный перевод на русский, поддержку трассировки пути и DLSS 4.