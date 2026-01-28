Anthropic удалось привлечь в рамках недавнего раунда финансирования более $10 млрд

Основанный выходцами из OpenAI стартап Anthropic успел получить определённую специализацию в этом молодом сегменте рынка, сосредоточившись на корпоративных решениях. Принято считать, что такая бизнес-модель быстрее приносит финансовую отдачу, поэтому инвесторы охотнее вкладывают средства в капитал Anthropic. Недавно компании удалось привлечь от $10 до $15 млрд.

По крайней мере, такие суммы упоминает CNBC со ссылкой на осведомлённые источники. Издание Financial Times называет ещё более крупную сумму привлечения в районе $20 млрд, причём она учитывает только средства венчурных фондов, но данный этап пока не реализован на практике. Изначально ожидалось, что новый раунд финансирования позволит Anthropic привлечь $10 млрд, но аппетиты инвесторов оказались выше. По сути, если ранее предполагалось, что капитализация стартапа увеличится до $350 млрд, то теперь он может претендовать на более высокую оценку. Тем более, что вложить средства в капитал Anthropic могут Microsoft и Nvidia.

В ноябре эти компании рассчитывали направить в капитал Anthropic до $5 млрд в случае Microsoft и до $10 млрд в случае Nvidia. Пока параметры их реального участия в финансировании стартапа окончательно не определены. К концу прошлого года Anthropic, по словам руководства, подошла со способностью получать более $9 млрд выручки в год, если экстраполировать месячные показатели. Тем не менее, потребность в финансовых ресурсах значительно превышает выручку стартапа, поскольку только на строительство ЦОД в США он намерен направить $50 млрд, а ещё обучение новых ИИ-моделей требует серьёзных материальных затрат.

Financial Times поясняет, что инвесторы были готовы вложить в Anthropic до $50–60 млрд, и компания сама ограничила размер инвестиций на данном этапе в диапазоне от $10 до $15 млрд, но к привлечению дополнительных средств участники переговоров вернутся позже. В этом году Anthropic также может выйти на биржу, открыв возможность для вложения средств в свой капитал для розничных инвесторов. Для сравнения, OpenAI в рамках текущего раунда финансирования готовится привлечь от $50 до $100 млрд, а капитализация этого стартапа будет оцениваться в $830 млрд по верху диапазона.