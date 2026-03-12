Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Google благодаря ИИ-буму впервые вошла ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google благодаря ИИ-буму впервые вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung

Бум искусственного интеллекта меняет расстановку сил на многих рынках. Nvidia он позволил сместить Apple в статусе крупнейшего клиента TSMC, но и среди клиентов Samsung Electronics произошли некоторые перестановки. Ещё в прошлом году в пятёрку крупнейших клиентов южнокорейского гиганта впервые вошла корпорация Google, вытеснившая из этого перечня «долгожителя» в лице оператора связи Verizon.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Помимо материнского холдинга Alphabet компании Google, в пятёрку крупнейших клиентов Samsung по итогам прошлого года вошли Apple, Deutsche Telekom, Techtronic Industries и Supreme Electronics. При этом сообща они определяли не более 15 % годовой выручки Samsung Electronics, которая достигла $228 млрд. Другими словами, концентрация источников выручки Samsung не так велика, как у некоторых прочих компаний сектора типа той же Nvidia или AMD, поэтому и риски корейского производителя чипов более уравновешены.

По всей видимости, Google активно закупала у Samsung микросхемы памяти DDR5 и HBM для своих центров обработки данных. Google использует в своей инфраструктуре самостоятельно разработанные ускорители TPU, их она оснащает памятью HBM, поэтому и закупает её у Samsung. Предполагается, что в конце прошлого года Samsung поставляла более половины всей памяти HBM, используемой Google в составе ускорителей на базе чипов TPU.

Apple остаётся как крупным клиентом Samsung, так и её конкурентом в сегменте смартфонов и прочих мобильных устройств. Это не мешает первой закупать у второй микросхемы типа LPDDR5X для смартфонов семейства iPhone 17 и их преемников. Предполагается, что и в первом складном смартфоне Apple будет использоваться память производства Samsung. В нынешних условиях затраты на покупку памяти определяют до 9 % себестоимости iPhone, и до 15 % себестоимости iPad и Mac, поэтому на поставках компонентов для нужд Apple компания Samsung может неплохо зарабатывать.

Географическое распределение выручки Samsung также переживает трансформацию. Обе Америки в прошлом году формировали 39,9 % всей выручки южнокорейской компании, на этом направлении выручка выросла на 12,1 % до $90,2 млрд. Китай в долевом выражении просел с 14,6 до 14,2 %, но в абсолютном выражении выручка Samsung в этой стране выросла на 7,7 % по итогам прошлого года. На домашнем рынке Южной Кореи Samsung смогла увеличить свою выручку на 17,1 % до $31,6 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ нашла ещё одну альтернативу Nvidia, заключив многомиллиардную сделку по аренде ИИ-чипов Google TPU
У Google разглядели потенциал для конкуренции с Nvidia в ИИ-чипах, но ей будет нелегко
Google готова помогать деньгами тем облачным провайдерам, которые используют её ускорители
Война в Иране угрожает игровому мегапроекту Саудовской Аравии на $38 млрд
UMC начнёт выпуск чиплетов из ниобата лития для оптических интерфейсов в ИИ-чипах будущего
Seagate: война на Ближнем Востоке пока не угрожает поставкам компонентов для ИИ
Теги: google, samsung, tpu, hbm, производство микросхем
google, samsung, tpu, hbm, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
В Google Play Games появятся новые платные игры для ПК 53 мин.
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом 2 ч.
YouTube начал массово показывать непропускаемые 30-секундные рекламные ролики 2 ч.
Режиссёр Resident Evil 2 посчитал Resident Evil Requiem слишком страшной и призвал добавить в игру режим с милыми зомби — Capcom отреагировала 3 ч.
Google завершила сделку по покупке Wiz за $32 млрд, обеспечив облачным клиентам новые инструменты защиты 3 ч.
«Slay the Spire 2 захватила его жизнь»: из-за новой одержимости гендиректора Pocketpair релизная версия Palworld выйдет «как минимум» на день позже 3 ч.
Google разрешит пробовать мобильные игры перед покупкой 4 ч.
В WhatsApp появились аккаунты для самых маленьких — их полностью контролируют родители 5 ч.
Соавтор Overwatch вернулся с новой игрой — мультиплеерным шутером The Legend of California в открытом мире Дикого Запада 6 ч.
«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой от «Базиса» 6 ч.
Xiaomi выпустит тонкий и лёгкий ноутбук Xiaomi Book Pro 14 на базе Intel Panther Lake 15 мин.
Google благодаря ИИ-буму впервые вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung 22 мин.
Dreame показала спортивный кроссовер Nebula Next 01X и пообещала оснастить его твердотельной тяговой батареей 23 мин.
Американский стартап Firefly Aerospace с украинскими корнями успешно запустила ракету Alpha после серии неудач 2 ч.
Война в Иране угрожает игровому мегапроекту Саудовской Аравии на $38 млрд 3 ч.
UMC начнёт выпуск чиплетов из ниобата лития для оптических интерфейсов в ИИ-чипах будущего 3 ч.
Владелица Cybertruck после аварии подала в суд на Tesla и назвала Маска «безответственным торгашом» 3 ч.
Глава FCC пристыдил Amazon: сначала запустите свои спутники, потом жалуйтесь на SpaceX 3 ч.
Amazon потребовала заблокировать запуск миллиона спутников-ЦОД SpaceX — и сама попала под критику 4 ч.
Intel представила чип Heracles, который в 5000 раз быстрее серверных процессоров в вычислениях с FHE 4 ч.