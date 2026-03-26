Бум ИИ помог китайской CXMT более чем удвоить продажи памяти до $8 млрд

Недавнее исследование Omdia показало, что быстрее всего в прошлом году выручку наращивали производители микросхем памяти, и было бы наивно не принимать всерьёз деятельность китайских поставщиков такой продукции. По предварительным данным, CXMT в прошлом году увеличила выручку на 130 % до $8 млрд.

По сути, подобная динамика опережает даже более крупных игроков мирового рынка типа Samsung, SK hynix и Micron. Как подчёркивает Bloomberg, только за три первых квартала прошлого года выручка CXMT удвоилась до $4,6 млрд, а ускорение роста цен на память в четвёртом квартале позволило к концу года увеличить данную сумму до $8 млрд. При этом существенные капитальные вложения в расширение производственных мощностей продолжают сказываться на прибыльности бизнеса CXMT. По итогам трёх кварталов прошлого года чистые убытки компании составили $767 млн, сократившись в годовом сравнении на 1,79 %. Скорректированные чистые убытки сократились на 81 %.

В любом случае, по итогам 2025 года в целом скорректированная чистая прибыль CXMT составила $434 млн. До конца текущего полугодия компания собирается разместить свои акции на китайской площадке STAR, а вырученные по итогам IPO средства она намерена направить на модернизацию производства, его расширение, а также научно-исследовательские работы. На эти цели, как ожидается, будет выделено около $4,3 млрд. Окончательные итоги прошлого года компания пока не подвела; при подготовке к IPO она собирается предоставить инвесторам более подробную отчётность. Если размещение акций CXMT состоится в планируемых параметрах, оно станет крупнейшим в континентальном Китае в 2026 году.