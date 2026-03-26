Официально: торговец из ремейка Resident Evil 4 за три года оказался глубоко в долгах

Ремейку культового экшен-хоррора Resident Evil 4 на днях исполнилось три года, и японский издатель и разработчик Capcom по случаю памятной даты решил поделиться необычной статистикой в отношении странствующего торговца из игры.

Напомним, загадочный предприниматель появляется в разных уголках мира Resident Evil 4 с новыми товарами на продажу (предметы поддержки, оружие, апгрейды) и готовностью купить вещи игрока (иногда даже по высокой цене).

Как стало известно, за три года с релиза ремейка Resident Evil 4 торговец продал пользователям товаров на сумму свыше 39 трлн (39 914 290 699 099) песет. В месте действия игры до сих пор в обороте старая испанская валюта.

При этом за тот же промежуток пользователи ремейка Resident Evil 4 продали странствующему торговцу вещей на 43 трлн (43 251 570 618 389) песет — сокровища, ненужное оружие и так далее.

Таким образом, бизнес у торговца из ремейка Resident Evil 4 идёт не лучшим образом: за три года его убытки насчитывают более 3 трлн (3 337 279 919 290) песет. «Это же целая куча ракетниц!», — подметили в Capcom.

В зависимости от уровня сложности ракетница в Resident Evil 4 стоит у торговца до 160 тыс. песет (в режиме «Профессионал»), однако за вариацию с бесконечным боезапасом придётся выложить значительно больше — 2 млн песет.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S, а впоследствии добрался до iPhone 15 Pro, iPad и Mac. Прошлой весной продажи игры превысили 10 млн копий, а к настоящему моменту достигли 12,2 млн.