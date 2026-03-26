Официально: торговец из ремейка Resident Evil 4 за три года оказался глубоко в долгах

Ремейку культового экшен-хоррора Resident Evil 4 на днях исполнилось три года, и японский издатель и разработчик Capcom по случаю памятной даты решил поделиться необычной статистикой в отношении странствующего торговца из игры.

Источник изображения: The Gamer

Напомним, загадочный предприниматель появляется в разных уголках мира Resident Evil 4 с новыми товарами на продажу (предметы поддержки, оружие, апгрейды) и готовностью купить вещи игрока (иногда даже по высокой цене).

Как стало известно, за три года с релиза ремейка Resident Evil 4 торговец продал пользователям товаров на сумму свыше 39 трлн (39 914 290 699 099) песет. В месте действия игры до сих пор в обороте старая испанская валюта.

Источник изображения: Capcom

При этом за тот же промежуток пользователи ремейка Resident Evil 4 продали странствующему торговцу вещей на 43 трлн (43 251 570 618 389) песет — сокровища, ненужное оружие и так далее.

Таким образом, бизнес у торговца из ремейка Resident Evil 4 идёт не лучшим образом: за три года его убытки насчитывают более 3 трлн (3 337 279 919 290) песет. «Это же целая куча ракетниц!», — подметили в Capcom.

Источник изображения: Capcom

В зависимости от уровня сложности ракетница в Resident Evil 4 стоит у торговца до 160 тыс. песет (в режиме «Профессионал»), однако за вариацию с бесконечным боезапасом придётся выложить значительно больше — 2 млн песет.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S, а впоследствии добрался до iPhone 15 Pro, iPad и Mac. Прошлой весной продажи игры превысили 10 млн копий, а к настоящему моменту достигли 12,2 млн.

Материалы по теме
Любовь, роботы и декопанк: анонсирован приключенческий экшен Artificial Detective про боевого андроида-сыщика от авторов Control и Dead Space
Миллиарды убийств и миллионы поглаженных кошек: Ubisoft раскрыла статистику игроков Assassin’s Creed Shadows за первый год с релиза
IO Interactive похвасталась статистикой игроков Hitman: World of Assassination за 10 лет и дала фанатам надежду на продолжение
Инсайдер раскрыл, когда выйдет Resident Evil 10, и подтвердил DLC для Resident Evil Requiem
Мультиплеерный социальный детектив 4 Penny Coffins отправит игроков в викторианский Лондон искать Джека-потрошителя
Цифровые версии эксклюзивов Nintendo Switch 2 в США скоро станут дешевле розничных
Теги: resident evil 4, capcom, экшен, хоррор
resident evil 4, capcom, экшен, хоррор
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 % 6 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 22 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.