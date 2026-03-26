OpenAI передумала развращать ChatGPT — проект ИИ-бота для взрослых отправили «в долгий ящик»

Усилия руководства OpenAI по оптимизации бизнес-стратегии начинают определять те приоритетные направления развития стартапа, которые достойны запланированных многомиллиардных инвестиций. Вслед за неожиданным отказом от поддержки ИИ-генератора видео Sora, как отмечает Financial Times, компания решила отложить в «долгий ящик» и проект эротического чат-бота.

Источник изображения: Unsplash, Brian Lawson

Прошлая публикация на эту тему позволяет понять, что темой запуска эротических ИИ-сервисов OpenAI интересуется уже на протяжении нескольких лет, и после длительных колебаний воплотить эти планы в жизнь сперва было решено до конца первого квартала текущего года, но недавно стало известно, что в этой сфере возникает задержка как минимум на месяц. Теперь Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники заявляет, что проект эротической направленности отложен в «долгий ящик» на неопределённое время, поскольку инвесторы и сами сотрудники OpenAI выражают глубокую озабоченность его вероятными социальными и экономическими последствиями.

Внутри стартапа даже высказываются мнения о необходимости полностью отказаться от идеи запуска эротического чат-бота. Растёт беспокойство связанных с OpenAI лиц по поводу усиления нездоровой атмосферы вокруг чат-бота, а также последствий получения доступа к взрослому контенту со стороны несовершеннолетних пользователей. Представители OpenAI в комментариях Financial Times подтвердили, что эротическая ИИ-модель отложена по срокам реализации на неопределённое время. Прежде чем принять какие-то решения о жизнеспособности проекта, OpenAI хочет провести глубокое исследование по поводу его возможного влияния на общество. Каких-либо эмпирических данных на этот счёт до сих пор не существует, поэтому к изучению проблемы важно подойти досконально.

Кроме того, распылять ресурсы на второстепенные инициативы OpenAI сейчас не желает, предпочитая сосредоточиться на разработке ИИ-инструментов для повышения производительности умственного труда и их монетизации. По некоторым данным, самые востребованные свои инструменты создатели ChatGPT намерены объединить в мощном настольном приложении. Выпуск платформы с эротическим уклоном мог бы вызвать неоднозначную реакцию аудитории в ближайшее время, поскольку на фоне скандала с «раздевающим» людей чат-ботом Grok компании xAI внимание регуляторов к этой теме резко возросло. Выход апеллирующего к теме эротики ИИ-решения OpenAI мог бы насторожить инвесторов с учётом планируемого IPO компании. Тем более, что перспективы серьёзной монетизации такого продукта многим из них тоже кажутся сомнительными.

Наконец, создание такого продукта могло бы натолкнуться на чисто технические трудности. Годами ChatGPT развивался с учётом определённых этических ограничений, а для реализации «эротического проекта» их пришлось бы выборочно снимать, причём с сохранением категорической блокировки некоторых табуируемых в обществе тем. Сохранить оптимальный баланс между жизнеспособностью такой модели и её безопасностью было бы крайне сложно.

Недавно модернизированная система верификации возраста пользователей по-прежнему даёт сбой в более чем 10 % случаев. Это означает, что миллионы несовершеннолетних могли бы получить доступ к контенту для взрослых, и подобные факты повлекли бы серьёзные юридические риски для OpenAI.

Теги: openai, ии, ии-бот, chatgpt
