Сегодня 29 марта 2026
Загадочная Serious Sam: Shatterverse оказалась кооперативным роглайтом от авторов Dead by Daylight

Засветившаяся в конце февраля на сайте южнокорейской рейтинговой комиссии загадочная Serious Sam: Shatterverse вышла из тени на мартовской презентации из цикла Xbox Partner Preview. Анонс сопровождался динамичным трейлером.

Источник изображения: Devolver Digital

Вопреки надеждам фанатов, Serious Sam: Shatterverse — не новая номерная игра серии от хорватской студии Croteam, а ответвление в виде кооперативного роглайта от канадской Behaviour Interactive (Dead by Daylight).

По сюжету маниакальные интриги Убер-Ментала разрушили стены между вселенными, и теперь Сэмы Стоуны из разных измерений должны научиться действовать сообща, чтобы восстановить раздробленную реальность.

Игрокам предстоит путешествовать по меняющимся вселенным и доводить до конца битвы, которые не смогли завершить другие Сэмы. Чтобы продвинуться дальше, нужно победить пятерых военачальников Убер-Ментала.

Serious Sam: Shatterverse выйдет в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают «адреналиновый хаос с беготнёй и стрельбой», огромные арены, кооператив с поддержкой до пяти игроков, сокрушительный арсенал и перевод на русский.

Материалы по теме
Жизненный трейлер подтвердил дату выхода брутального платформера Super Meat Boy 3D
Анонсирован яростный хоррор-шутер Alien Deathstorm от авторов Sniper Elite — первый трейлер и подробности
Создатели RoboCop: Rogue City анонсировали вампирский ролевой шутер Hunter: The Reckoning — Deathwish во вселенной Vampire: The Masquerade
The Expanse: Osiris Reborn придётся ждать до 2027 года — геймплейный трейлер амбициозного боевика в духе Mass Effect
Регулятор раскрыл планы Devolver Digital на продолжение «Крутого Сэма» — Serious Sam: Shatterverse скоро выйдет из тени
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний
Теги: serious sam: shatterverse, behaviour interactive, devolver digital, шутер, роглайт, xbox partner preview
