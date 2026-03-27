Прорыв Google в ИИ усилил давление на акции производителей памяти

Представленный Google метод сжатия TurboQuant усилил давление на акции производителей памяти в Азии и США. Инвесторы опасаются, что технология, способная, по утверждению компании, в 6 раз сократить необходимый для работы больших языковых ИИ-моделей объём памяти, в перспективе ослабит спрос на микросхемы памяти, ставшие ключевым компонентом ИИ-инфраструктуры.

В четверг в Южной Корее акции SK Hynix и Samsung Electronics, двух крупнейших в мире производителей памяти, снизились на 6 % и почти на 5 % соответственно. Акции японской Kioxia, выпускающей флеш-память, упали почти на 6 %. В США в среду снизились в цене акции Sandisk и Micron Technology. В четверг на предварительных торгах в США бумаги обеих компаний также оставались в минусе.

TurboQuant сокращает объём кэша ключей и значений — блока, где хранятся результаты прошлых вычислений ИИ-модели, чтобы не выполнять их повторно. Цель технологии — повысить эффективность ИИ-моделей, что остаётся одной из ключевых задач ведущих исследовательских лабораторий. Опасения инвесторов связаны с тем, что память остаётся критически важным компонентом для обучения ИИ-моделей Google, OpenAI и Anthropic. Снижение потребности в памяти при обучении ИИ может, по их оценке, замедлить рост спроса на специализированные микросхемы.

Глава Cloudflare Мэттью Принс (Matthew Prince) заявил, что возможности дальнейшей оптимизации ИИ-инференса по скорости, использованию памяти, энергопотреблению и эффективности использования ресурсов в многопользовательской среде остаются значительными. Аналитик SemiAnalysis по рынку памяти Рэй Ван (Ray Wang) не связал исследование Google с неизбежным сокращением потребности в чипах. Он заявил: «Когда вы устраняете узкое место, вы делаете аппаратную платформу для ИИ более производительной. И обучаемая модель в будущем станет мощнее. Когда модель становится мощнее, вам требуется более совершенное оборудование, чтобы её поддерживать».

Несмотря на снижение котировок в четверг, долгосрочную поддержку рынку памяти продолжают обеспечивать высокий спрос и дефицит предложения. Это сочетание уже привело к росту цен на память до беспрецедентных уровней и поддержало прибыль Samsung, SK Hynix и Micron. За последний год акции Samsung выросли почти на 200 %, а Micron и SK Hynix — более чем на 300 %. По оценке аналитиков, динамика акций производителей памяти на этой неделе в значительной степени была обусловлена фиксацией прибыли.

Руководитель исследований технологического сектора Quilter Cheviot Бен Баррингер (Ben Barringer) заявил CNBC: «Акции компаний из сектора памяти уже показали очень мощный рост, а сам этот сектор отличается высокой цикличностью, поэтому инвесторы и раньше искали поводы частично сократить позиции. Инновация Google TurboQuant усилила давление, однако это эволюционное, а не революционное изменение. Она не меняет долгосрочную картину спроса в отрасли. На рынке, уже настроенном на снижение риска, даже инкрементальное развитие может быть воспринято как сигнал сократить позиции».