OpenAI опробовала рекламу в ChatGPT — она уже может приносить более $100 млн в год

Исчерпав возможности привлечения капитала в прежних объёмах, OpenAI начинает формировать более благопристойное впечатление о себе в глазах инвесторов. В поисках путей монетизации своих услуг, стартап пару месяцев назад запустил в США пилотный проект по демонстрации рекламы пользователям. Представители OpenAI говорят, что в годовом выражении выручка компании от рекламы уже может превышать $100 млн.

Ещё в январе OpenAI начала демонстрировать рекламу подписчикам тарифа ChatGPT Go и пользователям бесплатного варианта этого чат-бота. По словам представителей OpenAI, на которые ссылается CNBC, компания работает с более чем 600 рекламодателями, не наблюдая каких-либо проблем, касающихся конфиденциальности передаваемых им данных о привычках и предпочтениях пользователей. Сейчас OpenAI рассматривает идею начала демонстрации рекламы пользователям ChatGPT в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Демонстрацию рекламы даже в подходящих для этого тарифах подписки OpenAI ограничивает определёнными правилами. Пользователям младше 18 лет она не демонстрируется, прочие видят её под ответом чат-бота с явной маркировкой. При обсуждении ряда тем типа политики и здоровья, включая ментальное, реклама также не демонстрируется в ChatGPT. На содержание ответа чат-бота реклама тоже не влияет, по словам представителей OpenAI.

В США около 85 % пользователей бесплатного тарифа ChatGPT и версии Go являются аудиторией, которой демонстрируется реклама, но на ежедневной основе не более 20 % пользователей её просматривают. Медленное развёртывание рекламного бизнеса OpenAI в компании объясняют необходимостью тщательной проработки всех деталей. Как отмечают в OpenAI, «ранние сигналы от пользователей и участвующих брендов воодушевляют нас, мы продолжаем видеть сильную заинтересованность со стороны рекламодателей».