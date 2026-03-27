OpenAI опробовала рекламу в ChatGPT — она уже может приносить более $100 млн в год

Исчерпав возможности привлечения капитала в прежних объёмах, OpenAI начинает формировать более благопристойное впечатление о себе в глазах инвесторов. В поисках путей монетизации своих услуг, стартап пару месяцев назад запустил в США пилотный проект по демонстрации рекламы пользователям. Представители OpenAI говорят, что в годовом выражении выручка компании от рекламы уже может превышать $100 млн.

Ещё в январе OpenAI начала демонстрировать рекламу подписчикам тарифа ChatGPT Go и пользователям бесплатного варианта этого чат-бота. По словам представителей OpenAI, на которые ссылается CNBC, компания работает с более чем 600 рекламодателями, не наблюдая каких-либо проблем, касающихся конфиденциальности передаваемых им данных о привычках и предпочтениях пользователей. Сейчас OpenAI рассматривает идею начала демонстрации рекламы пользователям ChatGPT в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Демонстрацию рекламы даже в подходящих для этого тарифах подписки OpenAI ограничивает определёнными правилами. Пользователям младше 18 лет она не демонстрируется, прочие видят её под ответом чат-бота с явной маркировкой. При обсуждении ряда тем типа политики и здоровья, включая ментальное, реклама также не демонстрируется в ChatGPT. На содержание ответа чат-бота реклама тоже не влияет, по словам представителей OpenAI.

В США около 85 % пользователей бесплатного тарифа ChatGPT и версии Go являются аудиторией, которой демонстрируется реклама, но на ежедневной основе не более 20 % пользователей её просматривают. Медленное развёртывание рекламного бизнеса OpenAI в компании объясняют необходимостью тщательной проработки всех деталей. Как отмечают в OpenAI, «ранние сигналы от пользователей и участвующих брендов воодушевляют нас, мы продолжаем видеть сильную заинтересованность со стороны рекламодателей».

Материалы по теме
OpenAI передумала развращать ChatGPT — проект ИИ-бота для взрослых отправили «в долгий ящик»
OpenAI поставила на рекламу: направлением займётся бывший топ-менеджер Meta✴
Пользователи бесплатного режима ChatGPT в США в ближайшие недели столкнутся с необходимостью просматривать рекламу
Google представила Gemini 3.1 Flash Live и затруднила распознавание синтезированной речи на слух
Apple разрешит пользователям подключать сторонние ИИ-чаты к ассистенту Siri
Google начала глобальное развёртывание голосового ИИ-поиска Search Live
Теги: openai, chatgpt, реклама, финансы, сша
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.