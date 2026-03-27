Anthropic тоже собралась на биржу — планируется привлечь более $60 млрд на развитие ИИ

В этом году, если верить слухам, сорвать куш с точки зрения привлечения средств на фондовом рынке попытаются три крупных ИИ-стартапа: OpenAI, Anthropic и xAI, входящий в состав SpaceX. По имеющимся данным, Anthropic своё IPO запланировала на октябрь текущего года, в ходе этого мероприятия компания рассчитывает привлечь более $60 млрд.

Соответствующие данные публикует Bloomberg, ссылаясь на собственные осведомлённые источники. Сопровождать сделку будут крупные инвестиционные банки: Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. В феврале, как напоминает издание, Anthropic удалось привлечь около $30 млрд на рынке частного капитала, основную часть средств предоставила MGX из Абу-Даби, капитализацию стартапа по итогам этого этапа финансирования оценили в $380 млрд. Принято считать, что на фоне OpenAI конкурирующая Anthropic пользуется большей благосклонностью инвесторов, поскольку больше внимания уделяет монетизации бизнеса через услуги корпоративным клиентам, и не злоупотребляет сделками с «кольцевыми» схемами финансирования, в которых ответственность прописана весьма размыто.

Первым о подготовке к октябрьскому IPO стартапа Anthropic заявило издание The Information. Вопрос находится на ранних стадиях обсуждения, условия IPO ещё могут быть пересмотрены. Anthropic намеревается направить $50 млрд на строительство ЦОД для инфраструктуры ИИ в США. Препятствием для успешного размещения акций Anthropic в США является продолжающаяся судебная тяжба с Пентагоном, который включил компанию в «чёрный список» из-за протестов руководства по поводу использования ИИ для тотальной слежки за гражданами и автоматического выбора целей с последующим применением оружия без участия человека в принятии решений. Хотя вчера суд признал включение Anthropic в этот перечень незаконным, вряд ли американские власти успокоятся и откажутся от дальнейшего преследования стартапа. Подобная активность вряд ли будет способствовать привлечению инвесторов, поскольку без правительственных контрактов финансовые перспективы бизнеса Anthropic заметно ухудшатся.