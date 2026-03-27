Anthropic тоже собралась на биржу — планируется привлечь более $60 млрд на развитие ИИ

В этом году, если верить слухам, сорвать куш с точки зрения привлечения средств на фондовом рынке попытаются три крупных ИИ-стартапа: OpenAI, Anthropic и xAI, входящий в состав SpaceX. По имеющимся данным, Anthropic своё IPO запланировала на октябрь текущего года, в ходе этого мероприятия компания рассчитывает привлечь более $60 млрд.

Соответствующие данные публикует Bloomberg, ссылаясь на собственные осведомлённые источники. Сопровождать сделку будут крупные инвестиционные банки: Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. В феврале, как напоминает издание, Anthropic удалось привлечь около $30 млрд на рынке частного капитала, основную часть средств предоставила MGX из Абу-Даби, капитализацию стартапа по итогам этого этапа финансирования оценили в $380 млрд. Принято считать, что на фоне OpenAI конкурирующая Anthropic пользуется большей благосклонностью инвесторов, поскольку больше внимания уделяет монетизации бизнеса через услуги корпоративным клиентам, и не злоупотребляет сделками с «кольцевыми» схемами финансирования, в которых ответственность прописана весьма размыто.

Первым о подготовке к октябрьскому IPO стартапа Anthropic заявило издание The Information. Вопрос находится на ранних стадиях обсуждения, условия IPO ещё могут быть пересмотрены. Anthropic намеревается направить $50 млрд на строительство ЦОД для инфраструктуры ИИ в США. Препятствием для успешного размещения акций Anthropic в США является продолжающаяся судебная тяжба с Пентагоном, который включил компанию в «чёрный список» из-за протестов руководства по поводу использования ИИ для тотальной слежки за гражданами и автоматического выбора целей с последующим применением оружия без участия человека в принятии решений. Хотя вчера суд признал включение Anthropic в этот перечень незаконным, вряд ли американские власти успокоятся и откажутся от дальнейшего преследования стартапа. Подобная активность вряд ли будет способствовать привлечению инвесторов, поскольку без правительственных контрактов финансовые перспективы бизнеса Anthropic заметно ухудшатся.

Материалы по теме
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США
Работники в разных странах опасаются увольнений из-за ИИ и тормозят его внедрение
Пентагон проиграл дело против Anthropic — суд отменил внесение в «чёрный список»
Meta✴ нацелилась на капитализацию в $9 трлн и мотивирует ключевых руководителей щедрыми опционами впервые с момента IPO
Желая успокоить инвесторов перед IPO, OpenAI решила менее активно строить ЦОД
В SpaceX признали, что вряд ли смогут застроить орбиту миллионом спутников для ИИ
Теги: anthropic, ipo, ии, финансы
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.