реклама
Новый крохотный патч для Baldur’s Gate 3 исправил ошибки прошлого

Вышедший в середине февраля для фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от бельгийской Larian Studios крохотный патч починил сломанные сохранения, но обернулся новыми проблемами для пользователей.

Источник изображений: Larian Studios

По словам Larian, февральская заплатка Baldur’s Gate 3 спровоцировала ряд проблем с производительностью, которые приводили к вылетам из игры. Разработчики поблагодарили пользователей за терпение и представили исправление.

Обновление до версии 4.1.1.7209685 к настоящему моменту вышло на всех целевых платформах Baldur’s Gate 3 и принесло с собой исправление упомянутого падения кадровой частоты, ряда вылетов и критических багов.

В частности, заплатка устранила неисправность, которая не позволяла пользователям Baldur’s Gate 3 на компьютерах Mac продвинуться дальше этапа создания персонажа в хардкорном режиме «Доблесть».

Размер заплатки составляет около 100 Мбайт, однако пользователям Baldur’s Gate 3 приходится скачивать десятки гигабайт — исправление затрагивает многие файлы, которые нужно загрузить заново.

Baldur’s Gate 3 вышла на PC (Steam, GOG), Mac, PS5, Xbox Series X и S. С момента релиза в августе 2023 года RPG заслужила более 280 наград «Игра года» (в том числе пяти ведущих премий) и продалась в количестве свыше 20 млн копий.

За прошедшее с дебюта время Baldur’s Gate 3 получила ряд крупных обновлений — финальный большой патч увидел свет прошлой весной. Larian, тем временем, уже трудится над своей следующей большой RPG — Divinity.

Теги: baldur's gate 3, larian studios, ролевая игра
baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра
