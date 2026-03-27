Huawei усилила Ascend 950PR совместимостью с Nvidia CUDA и нацелилась на сотни тысяч поставок

Находящаяся с 2019 года под американскими санкциями компания Huawei Technologies решила активно расширять ассортимент предлагаемых компонентов собственной разработки, среди них оказались и ускорители вычислений Ascend 950PR. По имеющимся данным, они пришлись по вкусу китайским разработчикам, и в этом году разойдутся тиражом около 750 000 экземпляров.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters. В текущем поколении ускорители Ascend 910C не нашли существенного спроса со стороны китайских разработчиков ПО и облачных провайдеров, даже с учётом существования государственной программы импортозамещения в КНР. Частные компании не горели желанием переходить на Ascend 910C и отказываться от привычных ускорителей Nvidia.

В пользу потенциальной популярности Ascend 950PR сыграл тот факт, как отмечает Reuters, что эти ускорители Huawei более совместимы с экосистемой Nvidia CUDA, а потому имеющееся программное обеспечение проще адаптировать под аппаратные решения Huawei нового поколения. Кроме того, Ascend 950PR явно опережают предшественников в отзывчивости при работе в составе инфраструктуры ИИ.

В этом году Huawei рассчитывает поставить клиентам около 750 000 ускорителей Ascend 950PR. Образцы ускорителей были отправлены клиентам для тестирования в январе, массовое производство должно начаться в апреле текущего года. Лишь во втором полугодии объёмы поставок этих ускорителей достигнут по-настоящему крупных значений. Ускорители Ascend 950PR будут предлагаться в двух основных модификациях: младшая с памятью типа DDR оценивается в $6900, а за более дорогой вариант с памятью HBM придётся отдать более $10 000.

Американские власти с конца прошлого года готовятся создать условия для легальных поставок ускорителей Nvidia H200 в Китай, но китайские власти только недавно разрешили их импорт. Теперь китайским клиентам Nvidia предстоит определиться с объёмом заказов, прежде чем компания начнёт отгружать H200 по официальным каналам в КНР. Совместимость новых ускорителей Huawei с программным обеспечением Nvidia сделает миграцию китайских разработчиков на отечественные компоненты более гладкой. Ascend 950PR также лучше проявляет себя в задачах инференса по сравнению с предшественником.