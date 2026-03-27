реклама
Huawei усилила Ascend 950PR совместимостью с Nvidia CUDA и нацелилась на сотни тысяч поставок

Находящаяся с 2019 года под американскими санкциями компания Huawei Technologies решила активно расширять ассортимент предлагаемых компонентов собственной разработки, среди них оказались и ускорители вычислений Ascend 950PR. По имеющимся данным, они пришлись по вкусу китайским разработчикам, и в этом году разойдутся тиражом около 750 000 экземпляров.

Источник изображения: Huawei Technologies

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters. В текущем поколении ускорители Ascend 910C не нашли существенного спроса со стороны китайских разработчиков ПО и облачных провайдеров, даже с учётом существования государственной программы импортозамещения в КНР. Частные компании не горели желанием переходить на Ascend 910C и отказываться от привычных ускорителей Nvidia.

В пользу потенциальной популярности Ascend 950PR сыграл тот факт, как отмечает Reuters, что эти ускорители Huawei более совместимы с экосистемой Nvidia CUDA, а потому имеющееся программное обеспечение проще адаптировать под аппаратные решения Huawei нового поколения. Кроме того, Ascend 950PR явно опережают предшественников в отзывчивости при работе в составе инфраструктуры ИИ.

В этом году Huawei рассчитывает поставить клиентам около 750 000 ускорителей Ascend 950PR. Образцы ускорителей были отправлены клиентам для тестирования в январе, массовое производство должно начаться в апреле текущего года. Лишь во втором полугодии объёмы поставок этих ускорителей достигнут по-настоящему крупных значений. Ускорители Ascend 950PR будут предлагаться в двух основных модификациях: младшая с памятью типа DDR оценивается в $6900, а за более дорогой вариант с памятью HBM придётся отдать более $10 000.

Американские власти с конца прошлого года готовятся создать условия для легальных поставок ускорителей Nvidia H200 в Китай, но китайские власти только недавно разрешили их импорт. Теперь китайским клиентам Nvidia предстоит определиться с объёмом заказов, прежде чем компания начнёт отгружать H200 по официальным каналам в КНР. Совместимость новых ускорителей Huawei с программным обеспечением Nvidia сделает миграцию китайских разработчиков на отечественные компоненты более гладкой. Ascend 950PR также лучше проявляет себя в задачах инференса по сравнению с предшественником.

Материалы по теме
Huawei представила ИИ-ускоритель Atlas 350, превосходящий Nvidia H20 по производительности
Huawei продемонстрирует суперкомпьютерные системы в Барселоне на MWC 2026
Китай намерен увеличить выпуск передовых чипов в 25 раз к концу десятилетия
Anthropic тоже собралась на биржу — планируется привлечь более $60 млрд на развитие ИИ
В SpaceX признали, что вряд ли смогут застроить орбиту миллионом спутников для ИИ
Прорыв Google в ИИ усилил давление на акции производителей памяти
Теги: huawei, huawei technologies, ascend 910c, ascend, ии-чип
Soft
Hard
Тренды 🔥
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.