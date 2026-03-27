29 марта 2026
реклама
Nacon выставила на продажу две внутренние студии, включая разработчиков Greedfall и Steelrising

Переживающее не лучшие времена французское издательство Nacon (Terminator: Survivors, Styx: Blades of Greed, RoboCop: Rogue City), похоже, готовится расстаться с одной из своих самых именитых студий.

Источник изображений: Nacon

Напомним, Nacon подала заявление о неплатёжеспособности в конце февраля, а на днях это сделали четыре её студии: Spiders (Greedfall, Steelrising), Cyanide (серии Styx, Blood Bowl), Kylotonn (Test Drive Unlimited Solar Crown) и Nacon Tech (захват движений).

Как сообщил сооснователь французского портала Origami Готье Андрес (Gauthier Andres), теперь Nacon открыла тендер на продажу Spiders — желающие приобрести студию должны обратиться до 14 апреля.

Nacon приобрела Spiders в 2019 году после успеха Greedfall

По данным Origami, прошлым летом Nacon отменила игру Spiders под кодовым названием Dark, и сейчас она занята предпроизводством другого проекта — это может повысить ценность студии при продаже.

Редакция Origami усомнилась в шансах Nacon продать Spiders — специалиста по RPG уровня АА в 2026 году — и докладывает, что среди сотрудников набирают обороты опасения насчёт закрытия студии в случае срыва сделки.

Nacon по запросу Origami прокомментировала ситуацию. В заявлении порталу компания подтвердила желание продать Spiders, а также ещё одну внутреннюю студию — уже упоминавшуюся Nacon Tech.

С подачи заявления о неплатёжеспособности Nacon заверила, что «это ещё не конец», отложила проведение шоу Nacon Connect 2026 и отменила розничный релиз нескольких своих будущих игр как минимум в Северной Америке.

