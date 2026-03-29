Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае

Китайская компания BYD добилась лидерства на мировом рынке электромобилей, хотя во многих регионах мира её продукция почти не представлена, и всё это благодаря доминированию на внутреннем рынке Китая. При этом нельзя утверждать, что на домашнем рынке у неё дела идут хорошо, поскольку по итогам прошлого года она впервые столкнулась со снижением чистой прибыли.

Как отмечает Financial Times, падение чистой прибыли BYD за прошедший год приблизилось к 20 %, в абсолютном выражении сумма составила $4,72 млрд. Кроме того, её величина оказалась ниже прогноза аналитиков, что только усугубило ощущение намечающегося кризиса. Четвёртый квартал минувшего фискального года оказал решающее негативное влияние, поскольку чистая прибыль BYD за этот период сократилась сразу на 38 % до $1,38 млрд.

В текущем календарном году признаков для улучшения ситуации не наблюдается. Объёмы продаж электромобилей, которые являются основным видом продукции BYD, сокращаются на протяжении шести месяцев подряд. Помимо обостряющейся конкуренции на китайском рынке, всё усугубляет прекращение действия некоторых субсидий для покупателей таких транспортных средств в КНР. Выручка BYD по итогам прошлого года выросла всего на 3,5 % до $116,3 млрд и оказалась ниже ожидаемой. Во многом положительной динамики на этом направлении удалось добиться благодаря увеличению экспорта продукции BYD на 40 % в денежном выражении.

Операционный денежный поток BYD сократился более чем вдвое, а долговые обязательства выросли в четыре раза, хотя компания продолжает утверждать, что располагает достаточными финансовыми ресурсами для сохранения капитальных затрат на адекватном уровне. Для многих китайских автопроизводителей по мере насыщения местного рынка рост экспорта становится единственным способом поддержать развитие бизнеса, но многие западные страны пытаются оградиться от наплыва китайских гибридов и электромобилей высокими импортными пошлинами.

Конфликт на Ближнем Востоке способствовал росту котировок акций BYD на 17,5 %, поскольку инвесторы увидели в поставках тяговых батарей и электромобилей реальную альтернативу зависимости от углеводородных топливных ресурсов, с которыми теперь у многих потребителей возникают проблемы.

В прошлом году BYD удалось реализовать 4,6 млн электромобилей и подзаряжаемых гибридов, по сравнению с 2020 годом их объёмы поставок увеличились более чем в десять раз. Тем не менее, за первые два месяца текущего года доля BYD на китайском рынке таких транспортных средств в годовом сравнении снизилась с 27 до 17 %. Долгосрочная стратегия развития BYD предполагает выход на 10 млн реализуемых ежегодно автомобилей, половину из этого объёма планируется продавать за пределами Китая. Экспортному развитию BYD способствует наличие восьми транспортных кораблей для поставок электромобилей, а также наличие локальных автосборочных предприятий в Бразилии, Венгрии, Индонезии, Таиланде, Турции и Узбекистане.