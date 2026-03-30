Блогеры в Telegram стали публиковать больше контента после начала блокировки мессенджера

После начала замедления Telegram более 60 % публичных каналов увеличили частоту публикаций. С середины декабря 2025 года по конец марта 2026-го суммарная активность блогов выросла на 4 %, тогда как медианное число просмотров постов снизилось на 16,2 %. Наиболее заметное падение пришлось на небольшие каналы: они теряют до 17 % просмотров, тогда как крупные — до 9 %. Это усилило разрыв между сегментами рынка по вовлечённости аудитории и рекламной эффективности. У крупных Telegram-каналов медианная частота публикаций выросла с 9 до 9,2 поста.

Снижение просмотров ухудшает экономику каналов, поскольку рекламная модель Telegram по-прежнему опирается прежде всего на просмотры, а не на число подписчиков. Как отмечает генеральный директор PR-агентства Comunica Михаил Умаров, падение просмотров повышает фактическую CPV — стоимость одного просмотра. Если этот показатель выходит за допустимый для рекламодателя предел, часть размещений отменяется. По его оценке, заметные скидки на продвижение предлагают лишь около 10 % блогов, тогда как остальные стараются удержать расценки за счёт статуса и лояльной аудитории.

У части блогеров аудитория уже сократилась в среднем на 10–15 %, говорит продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак. По его словам, сильнее всего рискуют авторы с молодой аудиторией, поскольку она пока не готова менять основную площадку для общения. При этом переход в Max рассматривают не все. Для каналов с аудиторией 35–40 лет и старше реклама в Max уже начинает давать отдачу. По итогам первого года работы в национальном мессенджере сообщалось, что число приватных и публичных каналов достигло 3,6 млн, включая каналы СМИ и блогеров.

В середине марта число рекламных постов кратковременно сократилось на 10 %, однако затем спрос восстановился. В Telega.in говорят о росте на 15 % год к году. После заявлений ФАС о незаконности рекламы в Telegram часть блогеров увеличила частоту публикаций, чтобы удержать внимание аудитории и быстрее закрыть рекламные обязательства. По оценке президента Ассоциации блогеров и агентств Юлии Долговой, такая тактика усиливает конкуренцию за внимание и дополнительно размывает просмотры. Наибольшее давление сейчас испытывают малые и средние каналы, у которых костяк аудитории менее устойчив к изменениям в потреблении контента.