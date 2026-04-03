Nvidia показала работу RTX Mega Geometry в The Witcher 4 — на RTX 5090 технодемо выдавало 80 кадров/с в 4K с DLSS

Компания Nvidia опубликовала полную запись презентации с выставки GDC 2026, на которой показала работу технологии RTX Mega Geometry в горячо ожидаемом ролевом экшене с открытым миром The Witcher 4 от студии CD Projekt Red.

Часовая запись сессии The Future of Path Tracing | Best Practices, Optimizations & Future Standards содержит множество интересных подробностей работы RTX Mega Geometry в The Witcher 4 — актуальный сегмент начинается с 15:21 (YouTube, VK).

По словам старшего руководителя инженерного отдела Nvidia Мартина Стича (Martin Stich), демо RTX Mega Geometry в The Witcher 4 работало на видеокарте RTX 5090 и выдавало 80 кадров/с в масштабированном с помощью DLSS разрешении 4K.

События демо RTX Mega Geometry в The Witcher 4 разворачивались на участке площадью 5 км2, заполненном 60 млн растений 200 разных видов, включая около миллиона деревьев (вплоть до 10 млн полигонов в каждом).

Сцена содержит полностью динамическое (трассировка пути) освещение с идеально точными тенями, которая целиком удерживалась в памяти — никакой потоковой передачи (обратите внимание на отсутствие подгрузок объектов).

Чтобы избежать превышения лимита памяти, инженеры Nvidia разработали многоступенчатую систему LOD: уровень детализации и анимационный скелет объектов упрощается по мере отдаления камеры.

Релиз The Witcher 4 ожидается не раньше 2027 года. Разработка в самом разгаре — на проекте занято уже 499 сотрудников CD Projekt Red из 933. Игра выйдет с поддержкой новейших RTX-технологий Nvidia, включая RTX Mega Geometry.