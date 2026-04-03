Внутри американских человекоподобных роботов, включая Tesla Optimus, нашлось множество китайских компонентов

Бум искусственного интеллекта придал толчок развитию сегмента человекоподобных роботов, и теперь в демонстрации достижений отрасли участвуют высокопоставленные персоны. Недавно основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) появился на сцене вместе с роботом-снеговиком Олафом из известного диснеевского мультфильма, но как и многие роботы такого класса, он серьёзно зависит от китайских поставщиков компонентов.

Как поясняет The Wall Street Journal со ссылкой на откровения Disney, в основе этого варианта Олафа лежали комплектующие китайской компании Unitree, отвечающие за движения шеи и ног снеговика. Даже ориентированная на выпуск собственных компонентов Tesla в вопросе организации массового производства человекоподобных роботов Optimus полагается на китайских поставщиков, как добавляет источник. Она предъявляет свои весьма высокие требования в рамках техзадания, но всё равно рассчитывает главным образом на китайских производителей компонентов.

Даже глава Nvidia Дженсен Хуанг в прошлом месяце признал, что Китай в сфере производства роботов обладает рядом важных преимуществ, которые и определят темпы развития этой отрасли: микроэлектроника, моторы, редкоземельные минералы и магниты на их основе. Tesla сформировала команду специалистов по закупкам компонентов в Китае, которые будут следить за снабжением американских предприятий компании, занимающихся массовым производством роботов Optimus. Подобная зависимость американской робототехнической отрасли от Китая не является сюрпризом для американских законодателей, поэтому некоторые из них выступают с инициативами по обеспечению национального суверенитета в этой области.

Китайское правительство при этом относит сферу робототехники к числу приоритетных направлений развития, поддерживает её различными субсидиями и ставит перед участниками рынка вполне осязаемые цели. Уже к следующему году местная полупроводниковая промышленность должна достичь независимости от импорта по ключевым компонентам и технологиям. Исторически сильными позициями на международном рынке в этой сфере обладали Германия и Япония, но Китай хочет их превзойти хотя бы на своём домашнем рынке. Последний развивается весьма активно, только за прошлый год местные компании представили 28 новых моделей человекоподобных роботов, в три раза превзойдя американских конкурентов по ассортименту. Одна только Unitree в прошлом году выпустила более 5500 человекоподобных роботов, значительно превзойдя американских соперников. В этом году компания рассчитывает выйти на IPO в Шанхае и привлечь около $610 млн на своё развитие.

По оценкам Morgan Stanley, китайские производители могут снизить себестоимость компонентов для человекоподобных роботов до трёх раз по сравнению с западными. Если учесть, что элементы приводов для конечностей робота могут формировать до 55 % их себестоимости, влияние китайских поставщиков сложно будет игнорировать.

Если некоторые игроки рынка пытаются адаптировать для своих человекоподобных роботов компоненты от промышленных аналогов или автомобильной электроники, то Tesla традиционно делает ставку на разрабатываемые на заказ с учётом её индивидуальных пожеланий. С этого года она начала вести переговоры с китайскими поставщиками, рассчитывая приступить к массовым закупкам компонентов для серийного производства роботов Optimus в США. Помимо датчиков, компания намерена приобретать в Китае бессердечниковые электромоторы и замедлители хода, которые будут применяться в кинематических системах роботов. Некоторые китайские поставщики компонентов разместили профильные производства в Таиланде и других соседних с Китаем странах, чтобы избежать возможных повышенных таможенных тарифов со стороны США.

Некоторые китайские компоненты для роботов всё ещё не обеспечивают необходимого западным заказчикам ресурса с точки зрения долговечности, но производители стремительно подтягивают качество, сохраняя при этом доступные цены. Один из китайских производителей винтов, например, рассчитывает увеличить их долговечность на четверть и сохранить на 25 % более низкую цену, чтобы получить контракт с Tesla. Если это удастся сделать, то конкурентов у него с точки зрения самой Tesla уже не будет, как считают представители китайского производителя.