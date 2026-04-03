Внутри американских человекоподобных роботов, включая Tesla Optimus, нашлось множество китайских компонентов

Бум искусственного интеллекта придал толчок развитию сегмента человекоподобных роботов, и теперь в демонстрации достижений отрасли участвуют высокопоставленные персоны. Недавно основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) появился на сцене вместе с роботом-снеговиком Олафом из известного диснеевского мультфильма, но как и многие роботы такого класса, он серьёзно зависит от китайских поставщиков компонентов.

Источник изображения: UBTech Robotics

Как поясняет The Wall Street Journal со ссылкой на откровения Disney, в основе этого варианта Олафа лежали комплектующие китайской компании Unitree, отвечающие за движения шеи и ног снеговика. Даже ориентированная на выпуск собственных компонентов Tesla в вопросе организации массового производства человекоподобных роботов Optimus полагается на китайских поставщиков, как добавляет источник. Она предъявляет свои весьма высокие требования в рамках техзадания, но всё равно рассчитывает главным образом на китайских производителей компонентов.

Даже глава Nvidia Дженсен Хуанг в прошлом месяце признал, что Китай в сфере производства роботов обладает рядом важных преимуществ, которые и определят темпы развития этой отрасли: микроэлектроника, моторы, редкоземельные минералы и магниты на их основе. Tesla сформировала команду специалистов по закупкам компонентов в Китае, которые будут следить за снабжением американских предприятий компании, занимающихся массовым производством роботов Optimus. Подобная зависимость американской робототехнической отрасли от Китая не является сюрпризом для американских законодателей, поэтому некоторые из них выступают с инициативами по обеспечению национального суверенитета в этой области.

Китайское правительство при этом относит сферу робототехники к числу приоритетных направлений развития, поддерживает её различными субсидиями и ставит перед участниками рынка вполне осязаемые цели. Уже к следующему году местная полупроводниковая промышленность должна достичь независимости от импорта по ключевым компонентам и технологиям. Исторически сильными позициями на международном рынке в этой сфере обладали Германия и Япония, но Китай хочет их превзойти хотя бы на своём домашнем рынке. Последний развивается весьма активно, только за прошлый год местные компании представили 28 новых моделей человекоподобных роботов, в три раза превзойдя американских конкурентов по ассортименту. Одна только Unitree в прошлом году выпустила более 5500 человекоподобных роботов, значительно превзойдя американских соперников. В этом году компания рассчитывает выйти на IPO в Шанхае и привлечь около $610 млн на своё развитие.

По оценкам Morgan Stanley, китайские производители могут снизить себестоимость компонентов для человекоподобных роботов до трёх раз по сравнению с западными. Если учесть, что элементы приводов для конечностей робота могут формировать до 55 % их себестоимости, влияние китайских поставщиков сложно будет игнорировать.

Если некоторые игроки рынка пытаются адаптировать для своих человекоподобных роботов компоненты от промышленных аналогов или автомобильной электроники, то Tesla традиционно делает ставку на разрабатываемые на заказ с учётом её индивидуальных пожеланий. С этого года она начала вести переговоры с китайскими поставщиками, рассчитывая приступить к массовым закупкам компонентов для серийного производства роботов Optimus в США. Помимо датчиков, компания намерена приобретать в Китае бессердечниковые электромоторы и замедлители хода, которые будут применяться в кинематических системах роботов. Некоторые китайские поставщики компонентов разместили профильные производства в Таиланде и других соседних с Китаем странах, чтобы избежать возможных повышенных таможенных тарифов со стороны США.

Некоторые китайские компоненты для роботов всё ещё не обеспечивают необходимого западным заказчикам ресурса с точки зрения долговечности, но производители стремительно подтягивают качество, сохраняя при этом доступные цены. Один из китайских производителей винтов, например, рассчитывает увеличить их долговечность на четверть и сохранить на 25 % более низкую цену, чтобы получить контракт с Tesla. Если это удастся сделать, то конкурентов у него с точки зрения самой Tesla уже не будет, как считают представители китайского производителя.

Источник:

Материалы по теме
В России представили антропоморфного робота-курьера «Аркус»
Переломного «ChatGPT-момента» в сфере человекоподобных роботов придётся ждать ещё до 10 лет
Китай разгоняет роботизацию: объёмы выпуска промышленных роботов выросли на 31 % с начала года
Продажи человекоподобных роботов в Китае взлетят более чем вдвое в этом году — а цены упадут
Удобно устроились: долгосрочные контракты позволят Samsung и SK hynix расширять производство памяти на деньги клиентов
Ближневосточная война грозит дефицитом ещё одного важного вещества для производства чипов
Теги: роботы, робототехника, китайские производители, человекообразный робот, tesla
Soft
Hard
Тренды 🔥
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 10 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 3 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 21 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 23 ч.
Обновлённый RedMagic 11 Pro показал достойный FPS в играх для ПК класса AAA 04-04 17:02