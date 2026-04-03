Китайский производитель роботов UBTech готов платить ИИ-специалистам до $18 млн в год

В сфере программного обеспечения особой щедростью при поиске необходимых сотрудников по искусственному интеллекту в последнее время отличается американская Meta Platforms. Китайские компании тоже не стесняются привлекать к себе ценные кадры, UBTech Robotics готова платить крупному специалисту в сфере ИИ по $18 млн в год.

Источник изображения: UBTech Robotics

По крайней мере, на такой компенсационный пакет может рассчитывать исследователь в области искусственного интеллекта, как гласит описываемое Bloomberg объявление о вакансии в штатном расписании UBTech Robotics. При этом команда инженеров этого производителя человекоподобных роботов сейчас активно расширяется, открыты десятки вакансий рангом пониже. Ведущему же специалисту в этой сфере предстоит определять стратегию развития компании в сфере «физического ИИ» на ближайшие годы, как отмечается в объявлении. Кроме того, такой специалист должен руководить разработкой ИИ-моделей компании.

Китайское правительство считает сферу производства человекоподобных роботов одной из приоритетных на ближайшие пять лет, текущий год тоже должен характеризоваться её бурным развитием. За прошлый год UBTech увеличила продажи более чем на 50 %, причём на направлении полноразмерных человекоподобных роботов и сопутствующих услуг выручка компании выросла более чем в 20 раз. Продукцией этого производителя интересуются и клиенты за пределами Китая. В январе стало известно, что авиастроительная корпорация Airbus SE приобрела человекоподобных роботов Walker S2 для использования на своих предприятиях.

Теги: ubtech robotics, робототехника, человекообразный робот, вакансия, китайские производители
