Tesla впервые с конца 2024 года обошла BYD по объёму поставок электромобилей

Казалось бы, могущество китайских автопроизводителей было подтверждено превращением BYD в крупнейшего поставщика электромобилей в мире, но оно не было бесповоротным. Так, по итогам прошлого квартала, даже с учётом падения собственных поставок, Tesla смогла вернуть себе корону первенства на мировом рынке электромобилей.

Напомним, в первом квартале текущего года объёмы поставок электромобилей Tesla сократились на 14 % в последовательном сравнении, а в годовом они выросли на 6 % до 358 023 штук, поэтому нельзя говорить об однозначно отрицательной динамике в этой сфере. Как выясняется, у китайской BYD дела обстояли ещё хуже, поскольку по итогам первого квартала компания сократила объёмы поставок электромобилей и гибридов на 25,5 % до 310 389 штук, существенно уступив Tesla. Впрочем, последняя не производит гибриды, и подобное сравнение нельзя считать справедливым, но очевидно, что и в сегменте «чистокровных» электромобилей американская компания оказалась далеко впереди.

По мнению экспертов, BYD подвела чрезмерная зависимость от домашнего рынка Китая, где наблюдается и перенасыщение, и высокая конкуренция. Tesla в этом отношении более диверсифицирована регионально, а потому демонстрирует относительно стабильные результаты. Обе компании соперничают за звание крупнейшего в мире производителя электромобилей в середины 2023 года, к концу этого периода BYD впервые обошла Tesla по количеству проданных аккумуляторных электромобилей. С конца 2024 года статус крупнейшего игрока мирового рынка закрепился за BYD, но как теперь можно судить, не окончательно.