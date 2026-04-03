реклама
Tesla впервые с конца 2024 года обошла BYD по объёму поставок электромобилей

Казалось бы, могущество китайских автопроизводителей было подтверждено превращением BYD в крупнейшего поставщика электромобилей в мире, но оно не было бесповоротным. Так, по итогам прошлого квартала, даже с учётом падения собственных поставок, Tesla смогла вернуть себе корону первенства на мировом рынке электромобилей.

Источник изображения: Tesla

Напомним, в первом квартале текущего года объёмы поставок электромобилей Tesla сократились на 14 % в последовательном сравнении, а в годовом они выросли на 6 % до 358 023 штук, поэтому нельзя говорить об однозначно отрицательной динамике в этой сфере. Как выясняется, у китайской BYD дела обстояли ещё хуже, поскольку по итогам первого квартала компания сократила объёмы поставок электромобилей и гибридов на 25,5 % до 310 389 штук, существенно уступив Tesla. Впрочем, последняя не производит гибриды, и подобное сравнение нельзя считать справедливым, но очевидно, что и в сегменте «чистокровных» электромобилей американская компания оказалась далеко впереди.

По мнению экспертов, BYD подвела чрезмерная зависимость от домашнего рынка Китая, где наблюдается и перенасыщение, и высокая конкуренция. Tesla в этом отношении более диверсифицирована регионально, а потому демонстрирует относительно стабильные результаты. Обе компании соперничают за звание крупнейшего в мире производителя электромобилей в середины 2023 года, к концу этого периода BYD впервые обошла Tesla по количеству проданных аккумуляторных электромобилей. С конца 2024 года статус крупнейшего игрока мирового рынка закрепился за BYD, но как теперь можно судить, не окончательно.

Материалы по теме
BYD уволила каждого десятого сотрудника ради экономии
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
BYD второй месяц подряд обошла Tesla по продажам в Европе — отрыв увеличился
Поставки электромобилей Tesla рухнули на 14 % за первый квартал — продано всего 358 000 штук
Крупная российская точка обмена трафиком повысит цены — зарубежный трафик резко вырос
Кризис памяти добрался до разработчиков чипов для смартфонов
Теги: tesla, byd, электромобиль, аналитика, китай
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 10 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 3 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 21 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 23 ч.
Обновлённый RedMagic 11 Pro показал достойный FPS в играх для ПК класса AAA 04-04 17:02